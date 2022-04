Vorschlag zu Arbeitszeit von Lehrkräften: Kretschmann weist Kritik zurück

per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Kritik an seinen Äußerungen über Arbeitszeiten von Lehrkräften zurückgewiesen. Seine Aussagen seien vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zu sehen, sagte Kretschmann. Bei einer Podiumsdiskussion hatte Kretschmann gefordert, dass Lehrkräfte in Teilzeit länger arbeiten sollten.