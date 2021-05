per Mail teilen

Bis Endes des Sommers soll allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden können, auch Kindern ab 12 Jahren. Das stellte Ministerpräsident Kretschmann in Aussicht - es gebe aber immer noch zu wenig Impfstoff.

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sollen sich auch in Baden-Württemberg ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können, insbesondere in Praxen. Das stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach den Beratungen mit den anderen Ländern und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Aussicht.

SWR-Korrespondentin Dagmar Seitzer spricht im Interview über die Ergebnisse:

Ein sicherer Schulbetrieb soll unabhängig davon, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen, gewährleistet werden. Baden-Württemberg hatte vor dem Impfgipfel betont, noch vor den Sommerferien mit den Corona-Impfungen bei Schülerinnen und Schülern beginnen zu wollen.

Dies sei politisch gewollt, damit die Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr in den Präsenzunterricht zurückkehren könnten, hieß es dazu aus Regierungskreisen. Begrenzender Faktor sei aber nach wie vor der Mangel an Impfstoff. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte nach dem Impfgipfel gegenüber dem SWR:

"Wenn zu wenig Impfstoff da ist, ist das misslich und das ist der Fall. Das wird leider auch in diesem Quartal noch so bleiben, dass wir nicht genügend Impfstoff haben. Daran können wir als Länder aber nichts ändern."

Kretschmann nimmt an, dass bis September alle impfberechtigten Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot erhalten werden. Der Ministerpräsident verteidigte zudem die aktuelle Impfstrategie: "Es sind schon über 40 Prozent der Deutschen zum ersten Mal geimpft. Also das geht jetzt schon schneller. Aber wir haben noch keine Impfstoffe im Überfluss."

Kretschmann betonte nach dem Impfgipfel in Berlin: Am Impfstoffmangel könnten die Länder nichts ändern. SWR

Kein neuer Verteilschlüssel für Impfstoffe

Baden-Württemberg hatte sich beim Bund zudem über die Verteilung des Corona-Impfstoffes auf die Bundesländer beschwert. Man habe bis einschließlich vergangener Woche rund 95.000 Dosen Impfstoff weniger bekommen, als dem Land gemäß Bevölkerungsschlüssel zustünden, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Donnerstag mit. Dies gehe aus einem Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts hervor.

An dieser Verteilung des Impfstoffs auf die Bundesländer soll sich laut Kretschmann aber nichts ändern. Darüber sei in der Runde während des Impfgipfels nicht debattiert worden.