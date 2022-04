Kretschmann: Stopp russischer Gasimporte verhindert keine Kriegsverbrechen

Ministerpräsident Kretschmann sieht keinen Zusammenhang zwischen einem Stopp russischer Gaslieferungen und Kriegsverbrechen in der Ukraine. Eine schrittweise Reduzierung begrüßt er dennoch.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich mit Blick auf die Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Debatte eines möglichen Stopps der russischen Gasimporte geäußert. Ein solcher Stopp würde die russischen Streitkräfte nicht davon abhalten, Kriegsverbrechen zu begehen.

"Ich kann nicht erkennen, was das Begehen solcher Verbrechen mit Gaslieferungen zu tun hat", sagte Kretschmann in der Regierungspressekonferenz des Landes am Dienstag. Wer solche Verbrechen begehe, lasse sich nicht durch "irgendeine aktuelle Maßnahme davon abhalten." Die Kriegsverbrechen seien Ausdruck einer imperialen Politik, die vor nichts zurückschrecke. "Die Europäische Union verschärft die Sanktionen dazu, das unterstütze ich, das ist richtig", so Kretschmann.

Kretschmann: Krieg ist schon durch die Vergangenheit bezahlt

Laut einer Expertin, so Kretschmann, sei der Krieg schon durch die Vergangenheit bezahlt. Russland habe bereits die Mittel, um den Krieg zu führen: "Russland hat 10.000 Panzer, und auch den Treibstoff, um die in Bewegung zu setzen." Den ukrainischen Streitkräften die Waffen zu liefern, die sie benötigten, könne das aktuelle Geschehen direkt beeinflussen. "Auch dazu höre ich das Richtige aus der Bundesregierung", so Kretschmann.

Kretschmann schockiert über Bilder aus Ukraine

Der Grünen-Politiker zeigte sich schockiert von den Berichten und Bildern aus Butscha. "Das sind doch Menschheitsverbrechen, von denen wir glaubten, dass es sowas in Europa nicht mehr geben wird", sagte Kretschmann. Es handele sich um "abscheuliche Kriegsverbrechen", die "auf das Konto von Putin und seiner Regierung" gingen und geahndet werden müssten.

In Butscha, einer Vorortgemeinde der ukrainischen Hauptstadt Kiew, waren am Wochenende nach dem Rückzug der russischen Truppen Hunderte Leichen entdeckt worden.

Ampelkoalition bislang nicht bereit für sofortigen Stopp der Gasimporte

Die Europäische Union ist gespalten in der Debatte über einen drastischen Schritt wie einen sofortigen Stopp der Gas-Importe aus Russland. Die Ampelkoalition in Berlin ist bislang nicht bereit dazu. Laut Kretschmann würden die Energie-Importe aus Russland schrittweise reduziert. Diese Strategie der Bundesregierung finde er richtig. Mit welchem Tempo das geschehen könne, das liege in der Entscheidung der Bundesregierung, so Kretschmann.