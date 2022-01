Kretschmann verteidigt Kurs: "In einer Pandemie fährt man auf Sicht"

Warum FFP2-Masken nicht auch im ÖPNV? Wurden Heimbewohner beim Boostern vergessen? Verlieren die Menschen das Vertrauen? Ministerpräsident Kretschmann im SWR-Interview.

Die neue Corona-Verordnung ist in Kraft und es gibt Klärungsbedarf. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigt im Gespräch mit dem SWR die Entscheidung, die Regeln der "Alarmstufe II" angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante von der Hospitalisierungsinzidenz zu entkoppeln.

Verlässlichkeit und Stufenplan - dann kam Omikron

Auf die Frage, ob die Landesregierung mit dieser Entscheidung nicht denen in die Karten spiele, die ihr ohnehin vorwerfen, sie mache, was sie wolle, antwortete Kretschmann:

"Das ist das, was ich schon immer sage: In einer Pandemie fährt man auf Sicht. Das hat sich wieder bestätigt."

Die Regelungen seien auf das Virus ausgelegt gewesen, das man zum damaligen Zeitpunkt hatte: die Delta-Variante. "Jetzt haben wir die Omikron-Variante, die ist ansteckender, da passt das nicht mehr. Deshalb haben wir das eingefroren." Dem Wunsch nach Planbarkeit habe man mit dem Stufenplan entgegenkommen wollen, dann aber sei das Virus mutiert und rasend schnell dominant geworden, die alten Regeln passten nicht mehr. "Und schon ist wieder alles Makulatur."

Auf den Straßen seien nur "sehr wenige"

Die Proteste gegen die Corona-Politik, die zuletzt an Montagen eine steigende Zahl an Menschen in Baden-Württemberg auf die Straßen gebracht hatten, spiegelten nicht die Haltung der Mehrheit, so Kretschmann. Es mache vielleicht den Eindruck, es seien viele Menschen, es seien in Wahrheit aber immer noch "sehr wenige".

"Über 80 Prozent der über Zwölfjährigen sind geimpft. Das ist die große Mehrheit der Bevölkerung." Dass es Proteste gebe, sei in einem freiheitlichen Staat "völlig legitim" - solange die Menschen friedlich demonstrierten und sich "nicht von Hass und Hetze leiten" ließen.

Heimbewohner beim Boostern aus den Augen verloren?

Rund ein Drittel der Heimbewohner in Baden-Württemberg hat noch keine Auffrischungsimpfung erhalten - die Quote bei den Zweitimpfungen lag noch bei gut 90 Prozent. Diese Zahl hat das Landesgesundheitsamt erhoben. Im benachbarten Rheinland-Pfalz sind 85 Prozent der Heimbewohner geboostert. Trotz diesem Befund hatte Kretschmann nur lobende Worte für die Booster-Kampagne im Land übrig. Auch die Menschen in den Pflegeheimen habe man "überhaupt nicht" aus den Augen verloren. Kretschmann sprach von einer "sehr erfolgreichen Boosterkampagne", die auch deshalb so erfolgreich gewesen sei, weil man keine komplizierten Regeln geschaffen habe, wer eine Auffrischungsimpfung bekommen durfte und wer nicht. "Jeder, der sich impfen lassen möchte, kann sich impfen lassen. Das war richtig und erfolgreich", so der Ministerpräsident von Baden-Württemberg gegenüber dem SWR.

Baden-Württemberg mit einer "anderen Rechtsauslegung" als Bayern

Während in Supermärkten nun eine FFP2-Maske Pflicht ist, kann auch in einem voll besetzten Bus weiter ein weniger wirksamer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Man sei davon ausgegangen, keine Regeln für Bus und Bahn aufstellen zu können, so Kretschmann, weil "der Bund das an sich gezogen" habe. Die 3G-Regel im ÖPNV ist Teil des von der Ampel-Koalition im Bund erarbeiteten Infektionsschutzgesetzes. Auf Landesebene habe man das deshalb nicht regeln wollen, die Verordnungen des Landes müssten "immer gerichtsfest" sein. Gefragt, warum sich Baden-Württemberg kein Vorbild an Bayern genommen hat, wo seit Januar 2021 eine FFP2-Maskenpflicht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt, sagte Kretschmann: In Bayern habe man offenbar eine andere Rechtsauslegung als in Baden-Württemberg.

Kretschmann erneuert: Impfpflicht einziger Weg aus der Pandemie

Kretschmann wiederholte außerdem seine Forderung nach einer Impfpflicht. Sie sei der einzige Weg aus der Pandemie. "Wir brauchen sehr hohe Impfquoten. Wir müssen ja schauen, dass es nicht ewig so weitergeht und wir nicht im Herbst wieder in derselben Situation sind, in der wir jetzt waren." Dass eine allgemeine Impfpflicht per Bundesgesetz kommen soll, da sind sich mittlerweile viele Politikerinnen und Politiker einig. Wann ein Gesetzesvorschlag im Bundestag diskutiert werden kann und wie die Impfpflicht letztlich ausgestaltet wird, wird derweil weiter debattiert.