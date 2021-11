BW-Ministerpräsident Kretschmann schließt Maßnahmen auch für Geimpfte nicht aus

Am Donnerstag treffen sich die Chefinnen und Chefs der Länder, um über neue Corona-Maßnahmen zu beraten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hält alles für möglich.

Ob im Kino oder bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, beim Friseur oder im Handel: Am Donnerstag sollen bei einem Bund-Länder-Treffen wichtige Weichen für den Kampf gegen Corona in Deutschland gestellt werden. Angesichts der steigenden Infektionszahlen setzt ein Großteil der Länder schon jetzt auf 2G statt 3G.

Kretschmann: 2G bereits eine Art Lockdown

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte im SWR-Interview, er schließe in so einer Pandemie keine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus - dazu gehöre notfalls auch ein Lockdown für alle. "Wir werden erst einmal versuchen, dass wir das auf diejenigen beschränken, die sich nicht impfen lassen haben. Für die Ungeimpften findet durch die 2G-Regeln praktisch schon so etwas wie ein Lockdown statt. Ob wir darüber hinaus müssen, das können wir nicht beurteilen." Er rief in einem dringenden Appell noch einmal dazu auf, sich impfen zu lassen. "Das ist das scharfe Schwert gegen die Pandemie", so Kretschmann.

Kretschmann weiter für Impfpflicht bei bestimmten Berufen

Er befürworte darüber hinaus weiterhin eine Impfpflicht für bestimmte Berufe. "Auch das wird ein Thema auf der Ministerpräsidenten-Konferenz sein und ich hoffe, dass es dafür endlich Mehrheiten gibt, dass wir für besonders gefährdete Menschen, wie etwa in den Altenheimen, solche Regelungen durchsetzen können, damit Infektionen nicht in diese Einrichtungen getragen werden."

Mehr mobile Impfteams statt alle Impfzentren wieder öffnen

Nach der Ankündigung des Ulmer Virologen und Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, die Booster-Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen, steht die Frage im Raum, ob die mobilen Impfteams im Land dafür ausreichen oder ob die Impfzentren wieder öffnen müssten. Kretschmann äußerte sich dazu skeptisch: "Das würde viel zu lange dauern, die alten Impfzentren wieder aufzubauen. Ich habe dem Gesundheitsminister heute gesagt, mehr Druck zu machen, um das Geplante auch auszurollen."

Seit der Schließung der Impfzentren im September sind in Baden-Württemberg vermehrt mobile Impfteams unterwegs. Die Zahl der Teams soll auf 155 aufgestockt werden. "Wir haben noch gar nicht 155 mobile Impfteams. Das muss jetzt schnell erfolgen und wir werden auch schauen, dass wir darüber hinaus Impfzentren in den großen Städten machen", so Kretschmann.

Merkel: Bund-Länder-Gipfel "überfällig"

Bundeskanzlerin Merkel hat das Stattfinden der Ministerpräsidentenkonferenz als zu spät kritisiert. Es sei von größter Bedeutung und längst überfällig, dass die Chefs von Bund und Ländern morgen "endlich" zu Beratungen zusammenkämen, sagte sie in einer Videoschalte auf dem Deutschen Städtetag. "Es liegen jetzt zwei Jahre Pandemiebewältigung hinter uns und die Nerven sind angespannt", so Merkel weiter. Die vierte Welle treffe Deutschland mit voller Wucht. Das einzige Kriterium der Beratungen von Bund und Ländern müsse daher sein, "was jetzt mitten in der vierten Welle gegen das aktuelle, dramatische Infektionsgeschehen in Deutschland zu tun ist und was nicht", so Merkel.

Lehrerverband fordert einheitliche Linie

Vor der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten fordert der Deutsche Lehrerverband eine gemeinsame Linie bei der Corona-Bekämpfung in den Schulen. Es müsse zum Beispiel klar sein, ab welchen Inzidenzen Maskenpflicht in den Schulen herrsche, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich fordere die Ministerpräsidentenkonferenz auf, sich auf gemeinsame Leitlinien für die Schulen zu verständigen." Beim momentanen Infektionsgeschehen gehöre die Maske im Unterricht auf jeden Fall dazu. "Es darf nicht angehen, dass einige Bundesländer die diesbezüglichen Empfehlungen der medizinischen Fachleute und des RKI einfach ignorieren", sagte Meidinger.

Ampel-Fraktionen verteidigen geplante Neuregelungen

Die voraussichtlichen Ampel-Regierungspartner aus SPD, Grünen und FDP haben die geplanten Neuregelungen zur Corona-Eindämmung im Herbst und Winter verteidigt. Es gebe jetzt ein effektives Maßnahmenpaket, um Corona robust zu bekämpfen, sagte FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus. Zugleich solle es aber pauschale Lockdowns und flächendeckende Schulschließungen nicht mehr geben.

Die geplanten Neuregelungen sollen an diesem Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden. Sie sehen unabhängig von der am 25. November auslaufenden "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" als bisheriger Rechtsgrundlage Eindämmungs-Möglichkeiten für die Länder vor. Kommen soll unter anderem auch die 3G-Regel mit Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete am Arbeitsplatz sowie in Bussen, Bahnen und von Deutschland aus startenden Flugzeugen.

Ende der epidemischen Notlage: Union will Bundestagsvotum

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat angekündigt, dass CDU und CSU im Bundestag am Donnerstag die Verlängerung der epidemischen Notlage zur Abstimmung stellen wollen. Das von den Ampel-Parteien gewünschte Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite zum 25. November sei ein Fehler, sagte der CDU-Politiker vor der Fraktionssitzung.