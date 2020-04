Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lehnt es zwar ab, während der Coronakrise über einen Umbau der Wirtschaft zu diskutieren. Nach der Krise müsse man sich aber "reiflich überlegen", was man ändern müsse.

Es gehe in der derzeitigen Krise rund um das Coronavirus jetzt darum, "zu löschen", die Epidemie zu meistern und große Insolvenzwellen zu verhindern, sagte Kretschmann (Grüne) im SWR-Tagesgespräch. Bund und Länder hätten zuletzt mächtige Schutzschirme gespannt, um eine Masseninsolvenz zu verhindern. Dennoch müsse man jetzt erst einmal Geduld haben und durchhalten, so Kretschmann an die Adresse zahlreicher, von der Pleite bedrohter Betriebe. So schnell werde sich in der nächsten Woche noch nichts ändern.

Nach der Krise müsse man sich "reiflich überlegen", was man ändern müsse. "Wir müssen sicher Einiges ändern, was sie große Abhängigkeit vom Ausland, was medizinische Geräte, medizinische Ausstattung und Instrumente betrifft."

Dauer 0:54 min Kretschmann will Wirtschaft klimaverträglich strukturieren Es gehe nachher darum, die Konjunktur wieder zu beleben. "Das muss man klug machen“, also mit einer nachhaltigen Entwicklung verbinden, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Kretschmann betonte, eine gute Chance zu sehen, die Wirtschaft nach der Krise klimaverträglich zu strukturieren. Es gehe "nachher" darum, die Konjunktur wieder zu beleben. "Das muss man klug machen", also mit einer nachhaltigen Entwicklung verbinden.

"Wir dürfen ja nicht vergessen: Zur Zeit beherrscht uns die Coronakrise, aber die Klimakrise verschwindet ja nicht, die ist ja da. Und die endet auch nicht mit einem Impfstoff wie die Coronakrise", so der baden-württembergische Ministerpräsident weiter.

"Wir müssen sicher Einiges ändern, was sie große Abhängigkeit vom Ausland, was medizinische Geräte, medizinische Ausstattung und Instrumente betrifft." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Erneute Sitzung mit Kanzlerin geplant

Die größten Sorgen machten ihm immer noch die Beschaffung von Schutzmasken und Schutzkleidung, Betten- und Testkapazitäten, so Kretschmann. "Das beschäftigt uns von morgens bis abends." Parallel müsse man sich überlegen, wie es weitergehe. Am Dienstag nach Ostern würden die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin darüber debattieren, wie man weiter auf die Infiziertenzahlen reagieren wolle. Jetzt müsse man Geduld haben und durchhalten.

Dauer 2:38 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wie die Corona-Soforthilfe Kleinbetrieben helfen kann Während der Coronakrise ist die finanzielle Hilfe für Kleinbetriebe überlebensnotwendig. Fast eine Milliarde Euro hat das Wirtschaftsministerium schon ausgezahlt. Soforthilfe für Geschäfte, Restaurants oder Friseure, die von heute auf morgen schließen mussten - Und bei keinem Umsatz trotzdem laufende Kosten haben. Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

Ausbleibender Kirchenbesuch an Ostern schmerzt

Dass er dieses Jahr an Ostern nicht in die Kirche gehen könne, tue ihm "richtig weh", sagte Kretschmann. Für ihn sei das Wichtigste an Ostern nicht der Osterhase, sondern der Besuch des Gottesdienstes in der Osternacht. Trotzdem halte das Fest der Auferstehung eine Botschaft für die Menschen bereit: "Immer, wenn man unten ist, muss man auch aufstehen." Das sei eine große "Ermutigungs-Ansage", die man auch annehmen könne, ohne dass man bei Gottesdiensten dabei sei, so der Grünen-Politiker.