Kretschmann: Schulen sollen vorerst offen bleiben - doch ohne Garantie

Die Schulen und Hochschulen sollen trotz hoher Coronazahlen so "lange wie möglich" offen gehalten werden, sagte BW-Ministerpräsident Kretschmann. Dafür gäbe es wichtige Gründe.

Ein erneuter Lockdown der Schulen in Baden-Württemberg ist derzeit nicht geplant. Doch die Lage sei dramatisch. Ausschließen könne man deswegen nichts, so Ministerpräsident Kretschmann. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl

Man habe gesehen, dass die Corona-Lockdowns mit Fernunterricht bei vielen Kindern und Jugendlichen "erhebliche Schäden" verursacht haben, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag und verwies insbesondere auf Kinder und Jugendliche aus bildungsferneren Schichten. Ein Aussetzen der Präsenzpflicht sei anders als etwa in Brandenburg zunächst nicht vorgesehen. "Da gehen wir wirklich ganz zum Schluss erst ran", versprach Kretschmann. Allerdings sei die Lage so dramatisch, dass man nichts ausschließen könne.

8.000 Schüler sind derzeit landesweit in Quarantäne

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hält die Lage an den Schulen derzeit für beherrschbar. Von etwa 65.000 Klassen seien derzeit gut 130 von einer Infektion betroffen. 2 von insgesamt rund 4.500 Schulen seien geschlossen. Von den über eine Million Schülerinnen und Schülern befänden sich derzeit 8.000 in Quarantäne. Der Sozialminister nannte das "im Verhältnis planbar und überschaubar". Er sei auch stolz darauf, dass die Zahl der zweifach Geimpften unter den 12- bis 17-Jährigen nun bei 44 Prozent liege.

Viele waren fast sechs Monate im Schul-Lockdown

Zwischen Weihnachten 2020 und Pfingsten 2021 waren vor allem Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe im Lockdown. Abschlussklassen wurden teilweise in Präsenz unterrichtet. Das hatte zu massiver Kritik geführt.