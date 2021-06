Die Corona-Inzidenzen sinken: Immer mehr Landkreise in Baden-Württemberg liegen mit ihrer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35. Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnt trotzdem vor Leichtsinn.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat trotz sinkender Corona-Infektionszahlen zur Vorsicht gemahnt. "Die Gefahr ist nicht weg, wir sind noch in der Pandemie", sagte er am Dienstag. Zwar sei die Lage aktuell gut und es sei verständlich, dass alle genug hätten und nicht mehr so diszipliniert sein wollten, es bestehe aber die Gefahr, "dass die Menschen leichtsinnig werden und dass die Welle zurückkehren kann". Es sei weiterhin wichtig, die AHA-Regeln einzuhalten und sich diszipliniert zu verhalten.

Kretschmann: Impffortschritt in BW sorgt für sinkende Corona-Zahlen

Erfreut zeigte sich der Ministerpräsident über den Fortschritt bei den Corona-Impfungen. Er sorge dafür, dass die Zahl der Neuansteckungen sinke und könne die zum Teil nachlassende Disziplin möglicherweise kompensieren. Deshalb, so Kretschmann, habe er auch keine Angst, aber er sei auch nicht unbesorgt: "Wenn man nicht aufpasst, kann das Virus umso mehr bei den Nicht-Geimpften wüten", so Kretschmann. In den Impfzentren und Artzpraxen in Baden-Württemberg sind bisher mehr als sieben Millionen Impfungen verabreicht worden.

So viele Menschen sind im Südwesten geimpft:

Seit dieser Woche kann fast jeder Impfwillige in Baden-Württemberg versuchen, einen Termin in einem Impfzentrum zu ergattern. Allerdings sind Impfstoffe immer noch knapp und kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Impfstoff des Tübinger Unternehmen Curevac wird wohl erst im August zulassungsfähig sein.

Zuschauer zur EM? Kretschmann ist zurückhaltend

Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft, die am Freitag beginnt, zeigte sich Ministerpräsident Kretschmann zurückhaltend. Es bestünde immer die Gefahr, dass die dritte Welle der Pandemie wieder zurückkehren könnte, sagte Kretschmann. Er äußerte sich zudem kritisch über die Entscheidung der bayerischen Landesregierung, bei den vier Partien der Fußball-Europameisterschaft in München jeweils 14.000 Zuschauer zuzulassen. "Das mit der EM halte ich schon für höchst gewagt", sagte der Grünen-Politiker.