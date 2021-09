Coronavirus: Ministerpräsident Kretschmann wendet sich mit Videobotschaft an Ungeimpfte

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat in einer Videobotschaft bei Ungeimpften um Verständnis für die drohenden Einschränkungen geworben. Es gehe um die Schutzpflicht des Staates.

"Meine Regierung will Sie weder ausgrenzen noch auf Linie bringen", erklärte Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in seiner Videobotschaft. Die strengeren Corona-Regeln für Ungeimpfte, die seit Donnerstag gelten, wenn sich die Krankenhäuser mit Covid-Patienten füllen, seien keine Strafe, sondern dienten dem Schutz. Der Grünen-Politiker verwies auf Millionen Kinder in Baden-Württemberg, für die noch kein Impfstoff zugelassen sei, und eine drohende Überlastung der Intensivstationen.

Kretschmann: "Himmelweiter Unterschied"

Laut Kretschmann liegt die Inzidenz bei Geimpften aktuell bei knapp 20, bei Ungeimpften deutlich über 200. Das sei ein "himmelweiter Unterschied". Mehr als 90 Prozent der Menschen, die mit einem schweren Verlauf auf den Intensivstationen liegen, hätten keinen Impfschutz. Deshalb brauche es jetzt strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte.

Zugleich sagte der Regierungschef, dass in einer freiheitlichen Demokratie Menschen eigensinnig sein dürften. Das gelte auch dann, wenn sie sich nicht impfen lassen, obwohl keine besonderen medizinischen Gründe dagegen sprächen. "Sie haben meinen ganz persönlichen Respekt als Mensch und Bürger - auch wenn ich Ihre Entscheidung für falsch halte." Freiheit ende da, wo andere Menschen in Gefahr gebracht würden, so Kretschmann weiter. Wer sich nicht impfen lasse, bringe sich und auch andere in Gefahr.

"Nicht Impfung, sondern Corona ist die Gefahr"

Mit Blick auf mögliche Nebenwirkungen einer Corona-Impfung sagte der Ministerpräsident, diese seien fast immer harmlos und würden sehr genau beobachtet. Im Vergleich zu einer Erkrankung seien sie eine verschwindend kleine Gefahr. "Nicht die Impfung ist die Gefahr, sondern Corona", sagte Kretschmann.

Kretschmann zeigte sich in seiner knapp neun Minuten langen Ansprache auch selbstkritisch. Ihm sei klar, dass die Corona-Zeit nicht gerade das Vertrauen in die Institutionen gesteigert habe. "Wir haben uns auch ab und an dabei verschätzt, wie unsere Maßnahmen wirken, auch deshalb mussten wir uns korrigieren." Er wisse, dass es um "die tiefsten Eingriffe in Grundrechte seit Bestehen unserer Republik" gehe.

Appell an Ungeimpfte

Kretschmann warb bei bislang Ungeimpften, sich doch noch impfen zu lassen. "Mit einer Impfung schützen Sie sich selbst und Ihre Mitmenschen. Sie bringen uns alle als Gesellschaft unserer gewohnten Freiheit Schritt für Schritt wieder näher", schloss Kretschmann.