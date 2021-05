Ministerpräsident Kretschmann hat den wachsenden Antisemitismus in Deutschland und die Zwischenfälle im Land verurteilt. Angriffe auf Juden seien Angriffe auf die Demokratie.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Zwischenfälle bei pro-palästinensischen Kundgebungen in Baden-Württemberg scharf kritisiert und Angriffe auf Synagogen verurteilt. "Der Schutz jüdischen Lebens in Baden-Württemberg gehört zur Staatsräson und wir werden alles dafür tun, um Juden und jüdische Einrichtungen zu schützen", sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. "Wir betrachten Angriffe auf Juden und jüdische Einrichtungen als Angriffe auf uns selber und die Demokratie."

Selbstverständlich sei es erlaubt, kritisch gegen die israelische Politik zu demonstrieren, betonte der Grünen-Politiker. Angriffe auf Synagogen, antisemitische Parolen, Gewaltandrohungen gegen Jüdinnen und Juden sowie das Verbrennen von Israel-Fahnen fielen allerdings nicht unter diese Meinungsfreiheit. "Wir werden es nicht zulassen, dass hier auf dem Rücken der Juden Konflikte ausgetragen werden", sagte Kretschmann.

Strobl: Keine Demos vor Synagogen

Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnete den Antisemitismus als alltäglichen Skandal in Deutschland. Wer gegen die Politik Israels demonstrieren möchte, der könne das vor einer Botschaft tun oder vor einem Generalkonsulat - "aber nicht vor einer Synagoge". Wenn dann gegen diese Synagoge auch noch Gewalt ausgeübt werde, "ist eindeutig und klar eine rote Linie überschritten, die wir in Baden-Württemberg keinesfalls dulden", betonte Strobl.

Antisemitismus-Beauftragter Blume: Mache mir "große Sorgen"

Der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, sagte dem SWR, angesichts der tumultartigen Szenen bei Demonstrationen wie auf dem Stuttgarter Marienplatz am Wochenende mache er sich "große Sorgen". Antisemitismus spiele eine große Rolle in Milieus, die auch von Zuwanderung geprägt seien. Es habe dort aber auch Auseinandersetzungen zwischen Menschen türkischer und kurdischer Herkunft gegeben. Man sehe also, dass Konflikte von irgendwo auf der Welt direkt ins Land durchschlagen würden. Das betreffe den Antisemitismus und Israel besonders, so Blume.

Der Antisemitismus sei nie weg gewesen, aber er radikalisiere sich jetzt im Internet. Bei der jüdischen Bevölkerung in Stuttgart gebe es große Verunsicherung. Fast jede Jüdin und jeder Jude werde über das Internet angegriffen. Andererseits würden sie auch sehen, dass der große Teil der Gesellschaft an ihrer Seite stehe.

Ausschreitungen auch in Baden-Württemberg

An den Protesten gegen Israel am vergangenen Wochenende hatten nach Angaben des Innenministeriums allein in Baden-Württemberg rund 10.000 Menschen teilgenommen. Insgesamt richteten sich 15 Demonstrationen gegen die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas. Ausschreitungen in Mannheim und Stuttgart sowie ein Vorfall in Freiburg hatten dabei für Aufsehen und scharfe Kritik gesorgt. Dort waren Menschen vor allem auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden.

So berichtete SWR Aktuell Baden-Württemberg am Sonntag im SWR Fernsehen von den pro-palästinensischen Demonstrationen im Land:

Seit einer Woche bekämpfen sich Israel und militante Palästinenser aus dem Gazastreifen wieder mit Raketen und anderen Waffen. Der über Jahrzehnte anhaltende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl zugespitzt.