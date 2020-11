per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zieht eine weitere Verschärfung der Corona-Auflagen in Betracht. Weihnachtsmärkte und große Silvesterpartys sind für ihn "vollkommen ausgeschlossen".

"Wenn die Intensivstationen volllaufen, ist es schon zu spät. Wir dürfen nicht warten, bis die Kapazitäten erschöpft sind", sagte Kretschmann den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Montag). "Wenn droht, dass diese rote Linie überschritten wird, kommen wir um härtere Maßnahmen - unter Umständen sehr harte Maßnahmen - überhaupt nicht herum." Als Beispiel nannte Kretschmann eine weitere Minimierung der Kontakte. "Die Anzahl der Personen, mit denen man sich treffen kann, muss dann noch weiter reduziert werden", sagte er.

Kretschmann mahnte zum wiederholten Male, dass sich jeder an die Regeln halten müsse. "Wir können nicht dulden, dass diese Sache nicht ernst genommen wird", sagte der Grünen-Politiker. In diesem Zuge kündigte er schärfere Kontrollen und Sanktionen an.

Kretschmann: Keine großen Partys bis zum Impfstoff

"Weihnachtsmärkte halte ich in diesem Winter leider für vollkommen ausgeschlossen", sagte der Grünen-Politiker weiter. Auf die Frage, ob das auch für Silvesterpartys gelte, entgegnete Kretschmann: "Ich fürchte, ja. Silvesterpartys kann man im Kreise der Familie machen, aber nicht groß, feucht und fröhlich mit vielen Freunden." Der Ministerpräsident wörtlich: "Mit so etwas warten wir bitte, bis wir einen Impfstoff haben und die Bevölkerung auch durchgeimpft ist."

Keine Option seinen Schnelltests vor Familienbesuchen in der Weihnachtszeit. "Wir müssen uns darauf konzentrieren, wo die Schnelltests absolut notwendig sind." Das ist für Kretschmann bei den vulnerablen Gruppen der Fall, um die man sich kümmern müsse. "Sonst laufen uns die Kliniken über und es gibt mehr Tote."

Differenzierte Sicht auf Gegner der Corona-Maßnahmen

Die Zahl der Neuinfektionen müsse letztlich wieder stabil unter 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen fallen, betonte der Ministerpräsident. Es hänge von jedem einzelnen ab, ob wir im Dezember "lockern können oder verschärfen müssen". Sollten Bund und Länder den Teil-Lockdown "verlängern oder weitere Bereiche schließen müssen, gehe ich davon aus, dass wir auch die Hilfen ausweiten", sagte Kretschmann weiter.

Zwischen den Gegnern der Corona-Maßnahmen differenzierte Baden-Württembergs Ministerpräsident deutlich. Verständnis habe er dafür, wenn ein Kulturschaffender demonstriere, der wirtschaftlich in Not gerate. "Kein so großes Verständnis habe ich für Leute, die dagegen sind, weil sie die Tatsachen nicht wahrhaben wollen", sagte der Grünen-Politiker.