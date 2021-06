per Mail teilen

Das Tübinger Unternehmen Curevac entwickelt einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch offenbar gibt es jetzt weitere Verzögerungen im Zulassungsprozess.

Seit dieser Woche kann fast jeder Impfwillige in Baden-Württemberg versuchen, einen Termin in einem Impfzentrum zu ergattern. Das Land folgt mit der Aufhebung der Impfreihenfolge der Linie des Bundes. Allerdings sind Impfstoffe immer noch knapp und eine neue Entwicklung könnte die Impferfolge des Landes gefährden.

Lucha: "Curevac-Impfstoff erst im August zulassungsfähig"

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) berichtete in einer Pressekonferenz der Landesregierung von einer Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Der Bundesgesundheitsminister hat uns vorgestern in der Gesundheitsministerkonferenz mitgeteilt, dass der Curevac-Impfstoff in der derzeitigen Situation leider erst realistisch im August zulassungsfähig appliziert werden kann oder zugelassen wird."

Eine Sprecherin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sagte auf Anfrage, dass man den Zulassungsprozess für einzelne Impfstoffe nicht kommentiere. Das Tübinger Unternehmen Curevac war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Auch Gesundheitsminister Lucha konnte keine genauen Gründe nennen: "Die Rückmeldung, die wir haben, ist, dass es mit einer außerhalb Europas durchgeführten Studie Komplikationen gibt."

Curevac hatte ursprünglich mit einem Zulassungsantrag für seinen Impfstoff noch im zweiten Quartal gerechnet. Derzeit sammelt die Firma noch Wirksamkeitsdaten in der entscheidenden klinischen Studie mit dem Vakzin. Curevac hatte zuletzt erklärt, diese im Juni zu erwarten. Die Zulassung bei der EMA solle dann "schnellstmöglich" beantragt werden.

Die Europäische Union hat sich von dem Curevac-Impfstoff bis zu 405 Millionen Dosen gesichert. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Impfstoff dieses Herstellers allerdings nicht mehr in seinen auf der Homepage veröffentlichten Lieferplanungen für 2021 aufgeführt.

Delta-Variante "noch nicht dreistellig"

Verhältnismäßig gute Nachrichten konnte Minister Lucha hingegen mit Blick auf die Eingrenzung der Delta-Variante des Coronavirus verkünden. Die Mutante, die bislang als "indische Variante" bezeichnet wurde, sei "noch nicht dreistellig".

"Wir haben jetzt ein kleines Cluster in Heidenheim, ausgehend von einer größeren Familie. Da haben wir alle Infektionsketten eingegrenzt."

Kretschmann sorgt sich vor EM

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betrachtet die Corona-Lage im Land nicht ganz ohne Sorge. Die Situation sei zwar aktuell gut, sagte Kretschmann weiter. Daher bestehe aber die Gefahr, dass die Menschen leichtsinnig würden. Er verstehe, dass alle genug von der Pandemie hätten. Auch die Impffortschritte drückten die Ansteckungsrate. Aber "wenn wir nicht aufpassen", könne das Coronavirus umso stärker unter den Ungeimpften wüten. "Wir sind noch nicht über den Berg", warnte Kretschmann. Die Menschen müssten weiterhin die AHA-Regeln einhalten und diszipliniert bleiben, mahnte er.

Im Hinblick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft vor Tausenden Zuschauern in den Stadien äußerte Kretschmann sich besorgt. "Die Gefahr ist noch nicht weg." Nun unter diesen Bedingungen eine EM stattfinden zu lassen sei "höchst gewagt".