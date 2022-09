Kretschmann und Bayaz stellen Haushaltsentwurf 2023/24 vor

Energiekrise, Entlastungspaket, Corona - Baden-Württembergs Haushalt 2023/24 steht unter schwierigen Vorzeichen. Und trotzdem will das Land ohne neue Schulden auskommen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzminister Danyal Bayaz (beide Grüne) haben am Dienstagmittag den Haushaltsentwurf für die Jahre 2023 und 2024 vorgestellt. Er sieht weitere Kosten in Milliardenhöhe vor. Die Folgen der Pandemie, aber auch das dritte Entlastungspaket des Bundes werden als Gründe genannt.

Es sei ein besonders schwieriger Haushalt, sagte Finanzminister Bayaz von den Grünen bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes, und vieles sei noch offen. Fest steht, der Doppelhaushalt soll pro Jahr rund 60 Milliarden Euro umfassen, insgesamt plant die Landesregierung für die kommenden beiden Jahre mit 121 Milliarden Euro. Es sollen keine neuen Schulden aufgenommen werden.

Zudem ist ein Risikopuffer von 1,4 Milliarden Euro vorgesehen, überhaupt gehe es jetzt um Risikomanagement, so Bayaz. Die Landesregierung rechnet damit, dass die Ampelregierung in Berlin rund 4,8 Milliarden Euro für das dritte Entlastungspaket aus Baden-Württemberg abrufen wird.

Die genaue Höhe steht aber noch nicht fest. Offen ist auch noch, wie die Steuerschätzung Ende Oktober ausfallen wird. Allerdings hoffe man, dass die Steuermehreinnahmen zumindest die Kosten für das Entlastungspaket der Bundesregierung decken werden.

Entlastungspaket des Bundes erschwert Haushaltsplanung

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Risikopuffer nicht reichen dürfte. Und das liegt am dritten Entlastungspaket, das die Ampelkoalition in Berlin Anfang September geschnürt hat, um die rasant steigenden Preise auszugleichen. Finanzminister Bayaz hat ausgerechnet, dass Land und Kommunen etwa 4,8 Milliarden Euro der Kosten schultern müssten, wenn das Paket so umgesetzt wird wie vom Bund gewünscht.

Bayaz: "Haben uns Millionenbeträge aus den Rippen gequetscht"

3,1 Milliarden Euro davon müsste das Land beisteuern, 1,7 Milliarden die Kommunen. Ob Baden-Württemberg diese Mittel aufbringen könne, "können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten", sagte Bayaz am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Zwar habe das Land im vergangenen halben Jahr "erfreuliche" Mehreinnahmen gehabt. Es sei aber bislang nur schwer zu erkennen, was davon tatsächlich konjunkturell bedingt sei und was hat mit Inflationseffekten zu tun habe, so Bayaz.

Der Doppelhaushalt auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai stehe nach wie vor auf wackligen Füßen. Mit Blick auf das Entlastungspaket der Bundesregierung sagte der Finanzminister: "Das war ein schwieriger Haushalt, bei dem wir uns - ich sag es mal salopp - Millionenbeträge hier und da aus den Rippen gequetscht haben. Und da ist natürlich ein Entlastungspaket von der Größe einfach ein Hammer."

Mit dem Haushaltsentwurf bekennt sich die Landesregierung zu mehr Stellen in Schulen und bei der Polizei, außerdem soll die Digitalisierung vorangetrieben und das Klimaschutzpaket umgesetzt werden. Auf einer Bund-Länder Sonderkonferenz wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder nächste Woche Bundeskanzler Scholz um Klarheit bei den Kosten bitten, die auf die Länder zukommen. Die Ministerpräsidentenkonferenz sollte ursprünglich morgen stattfinden.

Kretschmann erwartet Einigung mit Berlin

Auf die Frage, welche Erwartungen er an das Treffen habe, antwortete Kretschmann am Dienstag: "Dass wir uns einigen. Trotzdem muss man sehen, dass das sehr, sehr schwierig werden wird." Denn die Beschlüsse der Bundesregierung seien vorab nicht mit den Ländern besprochen worden. Die Entlastungen seien wichtig, "um den sozialen Herausforderungen gerecht zu werden, aber auch die volkswirtschaftliche Substanz des Landes zu erhalten", sagte Kretschmann.

Er forderte vom Bund Bewegung bei den Regionalisierungsmitteln, beim Wohngeld, der Krankenhausfinanzierung und bei den flüchtlingsbezogenen Kosten. Bereits im Frühjahr habe die Bundesregierung zugesagt, sich an den flüchtlingsbezogenen Kosten zu beteiligen - und zwar rückwirkend zum Januar. "Jetzt haben wir gleich Oktober - und wir haben immer noch nichts", sagte Kretschmann.

Kretschmann drang zudem darauf, dass der Rettungsschirm des Bundes auf kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet wird, deren Existenz durch die Energiekrise gefährdet sei. "Das ist ja von enormer Wichtigkeit. Es kommt ja sonst nicht nur zu Insolvenzen, sondern richtig zu Betriebsaufgaben." Der Grünen-Politiker warnte den Bund davor, die Länder im Stich zu lassen.