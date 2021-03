Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eingeräumt, dass die Energiewende "in der Tat auch teuer" sei und "über die EEG-Umlage auch die Strompreise erhöht" hat. Das sagte er mit Blick auf den zehnten Jahrestag der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima und der beschleunigten Energiewende in Deutschland. Man sei jetzt aber dabei, die Strompreise wieder zu senken. "Ich erinnere an die beschlossene CO2-Bepreisung. Ein guter Teil aus den Einnahmen geht in die Stabilisierung und dann auch in die Absenkung der Strompreise. Da ist aber noch mehr drin." Verkäufer der fossilen Brennstoffe Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel müssen seit Anfang 2021 einen CO2-Preis zahlen. Es wird damit gerechnet, dass einige Unternehmen ihre zusätzlichen Kosten an die Verbraucher weiterreichen. Kretschmann drängt auf niedrigere Strompreise nach der Bundestagswahl: "Da immer mehr elektrifiziert wird und immer mehr aus regenerativen Energien kommt, ist es unsinnig, ausgerechnet den Strompreis mit so hohen Abgaben zu belegen, wie wir sie heute haben. Das muss sich grundlegend ändern", sagte er.