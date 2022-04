Kretschmann: Putin zerschießt das Völkerrecht

Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie beschäftigen Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann und sein Stellvertreter Strobl erklären im SWR, wie sie mit diesen beiden Krisen umgehen.

Am Vormittag hält Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Landtag eine Regierungserklärung. Dabei wird es um den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Baden-Württemberg gehen, sagte Kretschmann vorab im SWR.

Für Kretschmann gehört Russlands Präsident Wladimir Putin vor den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Putin führe einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. "Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen und das gehört vor den Strafgerichtshof", so Kretschmann gegenüber dem SWR.

"Er zerschießt ja nicht nur die Ukraine, sondern die ganze Nachkriegsordnung. Er zerschießt das Völkerrecht."

Verteilung von Geflüchteten: Strobl kritisiert Bundesregierung

In Bezug auf die Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten befürchtet Kretschmann nicht, dass die Stimmung kippt. Man müsse aber damit rechnen, dass es nicht auf dieser Höhe bleibe. Mit Blick auf die Verteilung der Geflüchteten in Deutschland kritisierte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, (CDU), vor allem den Bund.

Die Organisation und Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine funktioniere in Deutschland bisher nicht. Der Bund müsse daher dringend damit beginnen, die Expertise der Bundespolizei und des Bundesverfassungsschutzes zu nutzen, fordert Strobl. Es sei ein schwerer Fehler, dass das in den letzten Wochen nicht in zureichendem Maße passiert sei.

Kretschmann: Corona-Impfpflicht wäre wichtig gewesen

Mit Blick auf die Corona-Pandemie kritisierte Kretschmann im SWR-Interview vor allem, dass es nicht zu einer allgemeinen Impfpflicht gekommen ist. Das wäre für den Herbst wichtig gewesen. Im Verlauf der Pandemie habe die Landesregierung zwar auch genug vor Gericht verloren, weil man bei den Corona-Maßnahmen manchmal vielleicht zu forsch gewesen sei - das bereue er aber nicht.

"Man muss in der Pandemie als Exekutive taff voran gehen. Wenn die Gerichte dann dies oder das korrigieren, das ist in Ordnung. Deswegen sind wir in einem Rechtsstaat."

Opposition will Gesundheitsminister Lucha entlassen

Die Forderung von SPD und FDP, Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wegen "eklatanter Fehlleistungen" in der Corona-Politik zu entlassen, kann Kretschmann nicht nachvollziehen. Der Antrag sei nicht wirklich begründet. Gleichwohl räumt Kretschmann ein, dass es Pannen gegeben habe. Das seien aber mehr Kommunikationspannen als Pannen in der Sache gewesen. Unterstützung kommt vom stellvertretenden Ministerpräsidenten: Baden-Württemberg sei gut durch die Krise gekommen, so Strobl.

Die Opposition wirft Lucha vor, beim Schutz von Alten- und Pflegeheimen in der zweiten Welle der Corona-Pandemie versagt zu haben. Der Minister habe zudem die Öffentlichkeit über die Todeszahlen in Alten- und Pflegeheimen falsch informiert und Zustände dort beschönigt. Auch beim Start der Impfkampagne und der Teststrategie in Schulen und Kitas habe Lucha versagt. Am Donnerstag soll im Landtag über Luchas Entlassung abgestimmt werden.