Kretschmann: Schärfere Kontaktbeschränkungen schon vor dem 28. Dezember in BW

Ministerpräsident Kretschmann hat das Land auf die "vielleicht schwierigsten Wochen der Pandemie" eingestimmt. Er kündigte an, dass in BW schon früher schärfere Maßnahmen gelten werden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat strengere Corona-Maßnahmen angekündigt. Diese sollen in Baden-Württemberg direkt nach Weihnachten gelten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Die von Bund und Ländern beschlossenen schärferen Regeln für private Treffen sollen in Baden-Württemberg bereits unmittelbar nach den Feiertagen in Kraft treten. Zusammenkünfte seien künftig nur noch mit höchstens zehn Personen über 14 Jahre erlaubt, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag.

Neue BW-Regel soll noch vor Weihnachten beschlossen werden

Da die Omikron-Variante auch von Geimpften und Genesenen weiterverbreitet werden könne, sei diese Regelung geboten. Sie werde noch vor Weihnachten beschlossen und trete "unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen" in Kraft, nicht erst am 28. Dezember, sagte er. Die beim Bund-Länder-Treffen am Dienstag beschlossenen Maßnahmen hält der Ministerpräsident nicht für ausreichend. Bund und Länder hatten sich am Dienstag unter anderem auf Kontaktbeschränkungen spätestens ab dem 28. Dezember geeinigt, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen. Kontakte sollen auch für Geimpfte und Genesene auf maximal zehn Menschen beschränkt werden.

Er habe den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zugestimmt, so der Ministerpräsident weiter, weil er ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern für zwingend notwendig halte. Allerdings seien die Neuerungen aus Sicht Baden-Württembergs "überschaubar", weil hier bisher schon strengere Maßnahmen gelten.

Ministerpräsident warnt vor Problemen bei der kritischen Infrastruktur

Die Corona-Variante Omikron komme mit rasender Geschwindigkeit auf das Land zu, das zeigten Zahlen aus anderen Ländern, wo sich die Infektionszahlen innerhalb von zwei bis drei Tagen verdoppelten, so der Ministerpräsident weiter. Dabei denke er nicht nur an zusätzliche Erkrankte, sondern auch an viele Menschen, die in Quarantäne gehen müssten und die dann am Arbeitsplatz fehlen würden. Hier sieht der Ministerpräsident neben einer Überlastung im Gesundheitsbereich auch die sogenannte kritische Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, aber auch Strom- und Wasserversorgung betroffen. Auch die Pflege von Kindern und älteren Menschen erwähnte der Ministerpräsident.

Die Landtagssitzung hatte mit einer Schweigeminute für den AfD-Abgeordneten Bernd Grimmer begonnen. Dieser war in der Nacht auf Sonntag an Corona gestorben. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel würdigte Grimmer während der anschließenden Debatte, sprach von einem Verlust, der schmerze. Gögel sprach sich in diesem Zusammenhang nochmals gegen die Pläne für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. "Der Mensch hat das Recht, selbst über sein Schicksal zu bestimmen", so der AfD-Fraktionsvorsitzende weiter.