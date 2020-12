Trotz mehrerer Schlachthof-Skandale in den vergangenen Jahren und mehreren Rücktrittsforderungen der Opposition kann Agrarminister Peter Hauk (CDU) auf den Rückhalt des Ministerpräsidenten bauen.

Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Dienstagmittag bekanntgegeben, dass der Agrarminister weiterhin im Amt bleibt. "Ich werde ihn nicht entlassen", sagte der Ministerpräsident. Die Maßnahmen, die Hauk nach dem jüngsten Skandal in Biberach vorgestellt habe, seien schlüssig. "Und sie lassen erwarten, dass wir das Problem jetzt in den Griff bekommen". Allerdings müsse auch geklärt werden, wie es trotz einer 100-prozentigen Kontrolle durch Veterinäre zu Zuständen wie in Biberach und anderen Betrieben kommen konnte.

Kontrollen in Schlachthöfen sollen verschärft werden

In der vergangenen Wochen waren Bilder aus dem Schlachthof Biberach aufgetaucht, die zeigen, wie das Töten von Rindern durch fehlerhafte Bolzenschussgeräte qualvoll in die Länge gezogen wurde. Anfang 2018 war bereits ein Schlachthof in Tauberbischofsheim geschlossen worden, im Sommer traf es einen Betrieb in Gärtringen im Kreis Böblingen. Daraufhin kündigte Hauk mehrere Maßnahmen an, um die Kontrollen in der Branche zu verschärfen und regionale Schlachthöfe zu fördern.

"Wir erwarten, dass wir solche Bilder nicht mehr zu sehen bekommen. Das geht wirklich überhaupt nicht." Winfried Kretschmann, Ministerpräsident (Grüne)

Bislang keine Äußerung von Hauk zu persönlicher Verantwortung

Hauk hatte damals strengere Kontrollen angekündigt und von erschütternden Bildern aus dem Schlachthof Biberach gesprochen: "Es war mir bislang nicht denkbar, dass man mit Tieren so etwas tut", so der Landwirtschaftsminister nach Bekanntwerden der Vorfälle. Es handle sich um Verfehlungen, die nicht nur auf Einzelfälle hindeuten. Zu seiner persönlichen Verantwortung hat sich Hauk jedoch bis heute nicht geäußert. Er sagte nur, dass seine Geduld erschöpft sei.