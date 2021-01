Die Polizei hat in Oberschwaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei illegale Privatpartys aufgelöst. Die jeweiligen Teilnehmer werden angezeigt. In beiden Fällen hätten die Beteiligten gegen die Coronaverordnungen verstoßen, so die Polizei. So feierten 16 Menschen auf einem Grillplatz in Bad Wurzach. In Gammertingen, Kreis Sigmaringen, hatten sich elf Menschen in einer Wohnung zu einer Geburtstagsparty getroffen. mehr...