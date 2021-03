Im Streit über die Abstandsregeln in der Unterstufe besteht Ministerpräsident Kretschmann auf den Mindestabstand. Eisenmann müsse dies gemeinsam mit den Schulen organisieren.

Am Montag sollen die ersten Schulklassen in Baden-Württemberg wieder Präsenzunterricht bekommen. In die Diskussion, unter welchen Bestimmungen dies stattfinden sollte, schaltete sich am Dienstag Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein: "Es ist mit der Kultusministerin vereinbart, dass die Öffnung der Klassen fünf und sechs unter der Maßgabe erfolgt, dass der Abstand eingehalten wird, zwischen den Schülerinnen und Schülern. Und das muss sie organsieren. Um diese Abstandsregeln einzuhalten, gibt es entweder genug Räume oder weniger Schüler im Raum."

Kretschmann: Abweichen von der Regelung nur im absoluten Ausnahmefall

Kretschmann sagte weiter, man könne von der Abstandsregel nur im absoluten Ausnahmefall abweichen. Zuvor habe sich die Regierung auf eine "Soll"-Vereinbarung verständigt, diese sei laut Kretschmann jedoch als "Muss" zu verstehen. Wenn Abstand halten nicht möglich sei, müsse auch Wechselunterricht in Betracht gezogen werden. Er kündigte an, der Lenkungskreis der Landesregierung zur Corona-Politik werde sich noch an diesem Dienstag mit dieser Frage und den Testkapazitäten an Schulen beschäftigen.

Scharfe Kritik am Kultusministerium

Am Montag hatte das Kultusministerium bestätigt, dass bei den Klassen fünf und sechs kein förmliches Abstandsgebot gelte. Dies kritisierte die Lehrergewerkschaft GEW: Man könne dies ohne Teststrategie nicht verantworten. Zuvor hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bekräftigt, dass es wichtig sei, auf Abstands- und Hygieneregeln auf den Begegnungsflächen und im Unterricht zu achten. Allerdings kritisierten Opposition und Lehrerverbände daraufhin, dass es unklar sei, wie der Präsenzunterricht ganzer Klassen mit Abstandsgebot zu organisieren wäre.

Testen als Lösung des Problems

Kretschmann betonte, dass Testmöglichkeiten im weiten Umfang vorlägen. Sozialministerium und Kultusressort müssten sich nun verständigen, wer das Testen an den Schulen organisiere. Der Lenkungskreis solle nun eine Lösung finden.