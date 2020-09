Nach dem Tod eines einjährigen Mädchens hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann seine Termine am Montag abgesagt. Das Kind war nach einem Unfall mit einem Begleitfahrzeug von Kretschmann gestorben.

"Aus Pietätsgründen sehen wir uns außerstande, Termine zu machen", sagte ein Regierungssprecher am Montag. Winfried Kretschmann (Grüne) wollte am Montagnachmittag eigentlich mit Forstminister Peter Hauk (CDU) Baden-Württembergs ersten Naturpark, den Schönbuch, besichtigen. Der Termin soll nun voraussichtlich Ende der Woche nachgeholt werden, hieß es aus dem Staatsministerium. Die Teilnahme Kretschmanns am Autogipfel am Dienstagabend mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei aber geplant.

Kretschmann: "Ich bin voller Trauer"

Der Ministerpräsident hatte am Sonntag bestürzt auf die Nachricht vom Tod des kleinen Mädchens reagiert: "Ich bin voller Trauer", hatte er mitgeteilt. Der Regierungschef war vor einer Woche mit seinem Tross auf der A81 nördlich von Heilbronn unterwegs, als sein Dienstwagen auf regennasser Straße ins Schleudern geriet, gegen eine Leitplanke prallte und auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Wenig später prallte dann ein Auto mit drei Insassen - darunter das Mädchen - in das Begleitfahrzeug aus der Kolonne Kretschmanns.

Der 33 Jahre alte Vater des Kindes und Fahrer des Fahrzeugs wurde schwer, eine 29 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Gegen den Vater, der den Unfall verursacht haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Heilbronn. Kretschmann, der nicht am Steuer saß, blieb unversehrt.

Bei dem Unfall auf der A81 vor einer Woche war das einjährige Mädchen tödlich verletzt worden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Tempolimit auf A81-Abschnitt kommt

Das Verkehrsministerium will nun eine Tempobeschränkung auf dem entsprechenden Abschnitt der A81 anordnen. Sie soll bei Nässe gelten, wie hoch sie ausfallen wird, ist noch unklar. Weiter werde der Abschnitt unter "Verkehrssicherheitsaspekten" unter die Lupe genommen, so das Verkehrsministerium. Erst am Wochenende war es auf der A81 erneut zu einem Aquaplaning-Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen.