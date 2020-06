Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) glaubt nicht an eine Rückkehr zum Regelschulbetrieb in Baden-Württemberg nach den Sommerferien. Damit widerspricht er den Plänen von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Der Ministerpräsident wolle falsche Erwartungen im Hinblick auf die Schule nach den Sommerferien gar nicht erst entstehen lassen. So eine Sprecherin des Staatsministeriums am Montag. Noch sei vieles im Hinblick auf Hygienekonzept und Lehrerversorgung nach den Sommerferien unklar. Auch wenn es das Ziel sei, so viel Unterricht wie möglich zu veranstalten, heiße das nicht, dass alles wieder normal sei. Ein Regelbetrieb an den Schulen in Baden-Württemberg nach den Sommerferien sei unrealistisch. Kernproblem seien die Lehrer, die zum Kreis der vulnerablen Personen, also zu Risikogruppen, zählen - das betreffe bis zu 20 Prozent. Die würden im Präsenzunterricht dann fehlen.

Kultusministerin Eisenmann will Schulen nach dem Sommer öffnen

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will bis Anfang Juli erklären, wie es mit dem Unterricht ab September weitergehen soll. In der vergangenen Woche hatten die Kultusminister der Länder beschlossen, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder vollständig öffnen und in den Regelbetrieb zurückkehren sollen.