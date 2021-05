Es ist die erste Regierungserklärung des frisch gewählten Ministerpräsidenten, aber das schon zum dritten Mal. Die Herausforderungen für Kretschmann sind nicht kleiner geworden.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Mittwochvormittag seine Agenda für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. In den Mittelpunkt stellte er darin den Umweltschutz. "Klimaschutz ist die Menschheitsaufgabe Nummer eins", so Kretschmann.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart während seiner Regierungserklärung dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

In seiner Regierungserklärung bekannte sich der 73-Jährige erneut zum Kohleausstieg bis 2030 und zur KIimaneutralität bis 2040. In Baden-Württemberg soll die erste klimaneutrale Wirtschaft der Welt entstehen, so Kretschmann. Das Land solle zum Leitmarkt für Grüne Technologien werden, das Know-how sei da und werde gefördert. "Mit unserem Koalitionsvertrag werden wir diesem Anspruch gerecht, mit einem Klimaschutzpaket, das die Republik so noch nicht gesehen hat", so Kretschmann.

Klimaschutz-Maßnahmen für Kretschmann nicht "ohne Zumutungen" möglich

Auf dem Weg zum strengeren Klimaschutz müssen nach seiner Ansicht auch unangenehme Folgen in Kauf genommen werden. "Ohne Zumutungen wird es beim Klimaschutz nicht gehen. Je rascher wir handeln, desto kleiner werden sie sein", sagte Kretschmann.

Der Regierungschef forderte dazu auf, alte Vorurteile oder Meinungen zu hinterfragen. "Wir müssen uns hier von alten Bildern freimachen, die uns auf eine falsche Spur locken", sagte er. "Heute beginnt eine dritte Phase, in der sich mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzt: Ökologie ist keine Wohlstandsbremse. Ökologie selbst ist das Geschäftsmodell." Klimaschutz werde zur Basis des Wohlstands von morgen.

Ausschnitte der Regierungserklärung von Winfried Kretschmann (Grüne) phoenix, Twitter, 19.5.2021, 11:00 Uhr

Was möglicherweise momentan für Grün-Schwarz noch dringender ist: das Thema Bildung. Kretschmann erkannte an, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie gelitten und auf vieles verzichtet haben. Man werde sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen, unter anderem werde man ein Programm auflegen sowie Lernrückstände auch mit pensionierten Lehrkräften, Studierenden und Schulpsychologen aufholen. "Corona hat zudem die Defizite der Digitalisierung unserer Schulen schonungslos aufgedeckt", gab Kretschmann zu. Deshalb wolle die Landesregierung die Schulen besser ausstatten und digitales Lernen auch in die Ausbildung der Lehrkräfte bringen.

An FDP und SPD gerichtet sagte Kretschmann, man habe den unbedingten Willen, in größtmöglicher Einigkeit zu handeln. "Das ist durchaus ernst gemeint", so der Grünen-Politiker, nachdem es für Sätze wie diesen Applaus eher nur aus den eigenen Reihen gab.

Am vergangenen Mittwoch wurde Kretschmann zum dritten Mal ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt. Im Anschluss äußerte er sich im Exklusiv-Interview mit dem SWR zu den drängenden Themen der neuen Landesregierung:

Aussprache zur Regierungserklärung am Donnerstag

Außerdem will Kretschmann die Kita-Gebühren sozial gerechter staffeln. Auch hier: Applaus eher von den eigenen Leuten. Und die AfD klatscht an diesem Tag im Landesparlament kein einziges Mal.

In seiner Rede hatte der Ministerpräsident die Vorhaben seiner neuen Landesregierung vorgestellt. Alle grün-schwarzen Projekte stehen aufgrund großer Etatlücken unter Haushaltsvorbehalt. Die Aussprache zur Regierungserklärung soll erst am Donnerstag stattfinden.