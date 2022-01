Kretschmann rechnet mit grünem Bundestagswahlkampf ab

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat beim Grünen-Parteitag mit dem Bundestagswahlkampf seiner Partei abgerechnet. "Im Wahlkampf haben wir uns zu klein gemacht", stellte er am Freitag in einer Videobotschaft fest. Wirtschaftsfragen und Arbeitsplätze hätten nicht genug im Mittelpunkt gestanden, die Grünen seien als "Ergänzungspartei" wahrgenommen worden. Aus seiner Sicht muss die Partei unbedingt neue Wählerschichten erschließen. "Wir sind als Bündnispartei in den Wahlkampf gestartet und als Milieupartei gelandet", bemängelte Kretschmann. Besonders wichtig sei der Bezug zur Wirtschaft. "Wir müssen wirtschaftsfreundlich sein", sagte er. Der einzige grüne Ministerpräsident verlangte zudem: "Wir müssen unsere Veränderungsbotschaft noch stärker durch ein Sicherheitsversprechen ausbalancieren." Das sei im Wahlkampf zu wenig geschehen. Die Grünen müssten zeigen, dass es ihnen nicht um die Veränderung um der Veränderung willen gehe, sondern um die Bewahrung dessen, was den Menschen lieb und teuer sei.