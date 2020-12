Es ist der Tag vor dem Lockdown: Details für Baden-Württemberg werden aktuell für die neueste Corona-Verordnung abgestimmt. Klar ist, dass es für Privatkunden keinen Abholservice im Einzelhandel geben wird.

Normalerweise tritt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seinen Ministern jede Woche vor die Presse, um für die Arbeit der Landesregierung und die Einigkeit von Grünen und CDU zu werben. Das wollte ihm am Dienstag nicht so recht gelingen. Kretschmann brachte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) mit aufs Podium - Hoffmeister-Kraut zur Vorstellung eines Investitionsprogramms, Lucha wegen des Dauerbrenner-Themas Corona.

Am Ende stritten die beiden auf offener Bühne über ein ganz anderes Thema: Nämlich über die Frage, ob die Abholung von Waren im Einzelhandel während des Lockdowns erlaubt sein sollte oder nicht. Eigentlich hatte sich die Landesregierung kurz vor der Pressekonferenz auf ein Verbot von sogenannten "Click and Collect"-Services geeinigt, um Trubel in den Innenstädten zu vermeiden. Die Wirtschaftsministerin zeigte sich aber alles andere als glücklich damit.

Zumindest in kleinen Städten in der Provinz hätte man das Abholen von Waren doch erlauben können, so ihre Haltung. "Man könnte das ja mit Abholzeiten organisieren, dass es hier eben nicht zu langen Schlangen kommt", sagte sie. Aber man sei da ja noch in der Abstimmung. "Nix", fuhr Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ihr erregt in die Parade. "Das haben wir abgestimmt." Er machte dabei keine Anstalten, seinen Missmut zu verbergen.

Am Ende sah sich der Ministerpräsident dann gar zum Machtwort gezwungen. Die Ministerin sei eben für die Abholmöglichkeiten - nicht, weil sie in der CDU sei, sondern weil sie die Interessen der Ladenbesitzer vertrete. Es brauche aber einen scharfen Lockdown, erhob Kretschmann seine Stimme. "Und das wird so gemacht - dass der scharf bleibt und nicht jetzt an X Stellen aufgebohrt wird."

Insgesamt 350 Millionen Euro für Zukunftsinvestitionen

Außerdem beschloss die Landesregierung am Dienstag weitere Hilfen für die Wirtschaft des Landes. Damit sollen die Weichen gestellt werden, dass das Land gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehe, so Hoffmeister-Kraut.

Mit 300 Millionen Euro aus dem Programm "BW Invest" sollen Unternehmen aus allen Branchen mit Zukunftstechnologien unterstützt werden, etwa aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Medizintechnik oder Quantentechnologie. Ziel sei es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen zu stärken, so die Wirtschaftsministerin.

Daneben soll es 50 Millionen Euro für Forschungsstandorte im Land geben, die sich vorwiegend mit Künstlicher Intelligenz befassen, etwa für das Zentrum für Luft- und Raumfahrt Ulm, einen Neubau für die Hahn-Schickard-Gesellschaft in Freiburg oder für einen Roboter-Entwicklungsbereich im Raum Stuttgart.