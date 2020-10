Die baden-württembergische Landesregierung hat bekannt gegeben, dass ab Montag die Pandemiestufe 3 gelten soll, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Diese zieht landesweit verschärfte Maßnahmen mit sich.

Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg sieht sich die Landesregierung zum Handeln veranlasst. Nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts in Stuttgart hat die Landesregierung am Samstag die dritte Pandemiestufe in Baden-Württemberg angekündigt. Diese soll ab Montag landesweit gelten.

Maskenpflicht soll verschärft werden

Die Stufe soll weitere Beschränkungen des Alltagslebens nach sich ziehen. Insbesondere die Maskenpflicht soll verschärft werden. Auch die Anzahl der Teilnehmer bei privaten und öffentlichen Feiern soll beschränkt werden.

Weitere Maßnahmen sollen nun erarbeitet und bis Montag bekannt gegeben werden, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit. Ab Montag solle jeder genau wissen, was erlaubt ist und was nicht, so Kretschmann. Er appelliert zudem an die Bevölkerung, trotzdem bereits dieses Wochenende Kontakte zu reduzieren.

Besonders das Gesundheitswesen muss nun geschützt werden, also Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Altenheime. Deshalb sollen sich "Detailstrategien" auf Maßnahmen für diese Gruppen konzentrieren. Schwere Corona-Erkrankungen und Todesfälle sollen so vermieden werden.

Einschränkungen sollen landesweit gelten

Die Pandemiestufe 3 soll ab Montag in ganz Baden-Württemberg gelten, unabhängig vom Infektionsgeschehen in einzelnen Städten oder Landkreisen. Der Sinn der Maßnahmen sei, "dass wir vor der Lage entscheiden und nicht erst reagieren, wenn es immer schlimmer wird", so der Ministerpräsident. Deswegen solle nicht gewartet werden, bis jeder Kreis über der kritischen Marke ist.

Kontakte um die Hälfte reduzieren

Die Infektionszahlen in Baden-Württemberg sind in den vergangen Tagen kontinuierlich gestiegen. Die Neuinfektionen liegen bei 1.198 Infizierten (Stand Freitag, 16 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern für Baden-Württemberg liegt bei 42,2 Corona-Infizierten. Ab 35 kann die Pandemiestufe 3 ausgerufen werden.

In manchen Regionen wie beispielsweise in Stuttgart seien die Gesundheitsämter bereits nicht mehr in der Lage, die Kontaktnachverfolgung zu bewältigen. "Deswegen sind wir so wie noch nie darauf angewiesen, dass sich möglichst alle vernünftig verhalten", so Ministerpräsident Kretschmann. Er ruft dazu auf, die Kontakte um die Hälfte zu reduzieren. So könne die Dynamik gebrochen werden.

Strengere Maßnahmen möglich

Sollten die ersten Maßnahmen in den nächsten sieben bis zehn Tagen keine Wirkung zeigen, sind drastische Einschränkungen nicht auszuschließen. "Wenn das nicht geht, dann werden wir zum Schluss sehr viel härtere Maßnahmen ergreifen müssen, die dann auch tiefer ins Arbeitsleben eingreifen", betonte Kretschmann.

Vor der Sondersitzung stand bereits fest, dass ab Montag in allen Schulen ab Jahrgangsstufe 5 eine Maskenpflicht für Lehrer und Schüler gilt.

Was ändert sich im Alltag bei Pandemiestufe 3?

Erstmal könnte es wieder schwieriger werden, Essen zu gehen. In Restaurants könnten die Personenzahlen schärfer begrenzt werden, es sind strenge Abstandsregeln und Reservierungspflicht möglich, auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen. Auch in den Läden können die Personenzahlen weiter eingeschränkt werden. Veranstaltungen wie Konzerte und Theater können verboten werden. Sportveranstaltungen können beschränkt und Großveranstaltungen können, wie schon jetzt, abgesagt werden. Pflegeheime könnten strikte Besuchsbeschränkungen bis hin zu Verboten einführen. Und die Krankenhäuser können die Regelversorgung auf das Nötigste herunter fahren, um Kapazitäten für eine Coronaversorgung frei zu haben.