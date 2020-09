Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel haben sich angesichts steigender Corona-Zahlen auf neue Regeln zu privaten Feiern geeinigt. Außerdem soll ein neues Bußgeld eingeführt werden.

Bund und Länder haben sich auf neue Regeln für private Feiern geeinigt. Das teilte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach einer Videokonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit. Demnach sollen Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen dann auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt werden, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten (7-Tage-Inzidenz).

Für Feiern in privaten Räumen soll zunächst nur eine Empfehlung über maximal 25 Teilnehmer gelten. Wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis auf mehr als 50 steigt, sollen weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Dann würden unter anderem private Feiern in öffentlichen Räumen auf maximal 25 Teilnehmer beschränkt, so Kretschmann. "Es sind im starken Maße derzeit die privaten Feiern, die die Infektionen hochtreiben", sagte er. Im Kreis Biberach waren die bestätigten Corona-Fälle zuletzt sprunghaft gestiegen, weil nach Auskunft des Landratsamtes private Partys gefeiert worden waren.

Neues Bußgeld für falsche Kontaktdaten-Angaben

Außerdem wurde ein neues Bußgeld beschlossen: Bürgerinnen und Bürger, die in einem Restaurant oder anderen Gastwirtschaften falsche Angaben zu ihrer Person machen, müssen künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen. Für die konkrete Umsetzung sind die Länder selbst verantwortlich - über entsprechende Änderungen in ihren Corona-Verordnungen und Bußgeldkatalogen. Offen blieb zunächst, wie die Bußgeldregel konkret angewandt werden soll, wenn beispielsweise durch Eintrag eines falschen Namens gar nicht klar ist, um wen es sich handelt.

Auch Kretschmann hatte im Vorfeld für schärfere Vorgaben plädiert, da die Angaben der Gäste derzeit zur Hälfte nicht brauchbar seien. "Es geht nicht, dass man da irgendwelche Spaßgeschichten aufschreibt wie Darth Vader oder Prinzessin Leia", sagte er. "Das Virus verzeiht keine Nachlässigkeit."

Kretschmann: "Wir steuern auf eine sehr schwierige Lage zu"

Das oberste Ziel sei es, dass das öffentliche Leben nicht noch einmal zum Erliegen komme, sagte Kretschmann am Dienstag nach der Videokonferenz. Es sei aber auch nicht die Zeit für weitere Öffnungen und Lockerungsschritte. Wie schon im Frühjahr sei es stattdessen wieder an der Zeit, "schnell und rechtzeitig zu handeln, damit eine zweite Welle kleingehalten werden kann und wir alle gut durch den Herbst und Winter kommen." Derzeit seien die Zahlen als Ausgangszahlen für den Winter zu hoch.

"Wir steuern auf eine sehr schwierige Lage zu, wenn wir nicht gegenlenken", so der Ministerpräsident. Kretschmann appellierte an die Bevölkerung, sich weiter an Abstandsgebote und Maskenpflicht zu halten.