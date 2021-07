Bund und Länder sind uneins über die Finanzierung der Ganztagsbetreuung. Doch der Vermittlungsausschuss hat sich bislang nicht damit befasst. Kretschmann wird ungeduldig.

Die Zeit drängt. Wenn das Gesetz der großen Koalition zum Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden soll, bleibt nicht mehr viel Zeit für eine Einigung.

Ganztagsbetreuung an Grundschulen gibt es bislang noch nicht überall in Baden-Württemberg. SWR

Kretschmann: Thema wird "ausgesessen"

Er wundere sich, dass der Vermittlungsausschuss noch nicht einberufen wurde, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur (DPA). "So wie das Thema gerade ausgesessen wird, stelle ich mir schon die Frage, ob alle Beteiligten ein ernsthaftes Interesse an einer guten Lösung haben."

In einem Brief an die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), fordert Kretschmann nun, unverzüglich in ernsthafte Gespräche mit dem Bund einzusteigen. "Meines Erachtens ist es essenziell, dass wir das Vermittlungsverfahren bis zum 7. September erfolgreich abschließen, damit das Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden kann", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Länder verlangen mehr Geld vom Bund

Ende Juni hatte der Bundesrat die Vorlage an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Der Grund: Die Länder fordern, dass sich der Bund zur Hälfte an den Betriebskosten beteiligt. Kretschmann beklagte damals, der Bund gebe "nach außen den großen Familienversteher", beteilige sich aber "in sehr bescheidener Weise" an den Kosten. "Fifty-fifty" sei die Verhandlungsbasis. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) verwies dagegen darauf, dass der Bund die Investitionsmittel von zwei Milliarden Euro auf bis zu 3,5 Milliarden Euro aufgestockt und eine Beteiligung an den Betriebskosten in Höhe von fast einer Milliarde Euro zugesagt habe.

Kretschmann sieht hinter der Debatte auch ein grundsätzliches Problem. Der Bund locke die Länder mit hohen Investitionen. "Und anschließend bei den Betriebs- und Personalkosten engagiert er sich zu einem viel zu geringen Teil." Länder oder Gemeinden blieben dann auf dem Großteil der Kosten sitzen. "Das führt zu Föderalismusverdruss", so Kretschmann. Auch der Gemeindetag in Baden-Württemberg hat vor einer finanziellen Überlastung der Kommunen durch den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung gewarnt.

Rechtsanspruch soll ab dem Schuljahr 2026/2027 gelten

Der Rechtsanspruch hätte ab dem Schuljahr 2026/2027 zunächst für Erstklässler gelten sollen. In den darauf folgenden Jahren sollten die weiteren Klassenstufen folgen. Damit hätte ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung gehabt. Besonders in Baden-Württemberg mangelt es an Betreuungsplätzen für Grundschulkinder.