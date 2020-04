Als Ostergeschenk für die Kinder in Corona-Zeiten hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aus dem Buch "Der Grüffelo" auf Hochdeutsch und Schwäbisch vorgelesen. Der Podcast wird am Samstag um 11 Uhr freigeschaltet. "Das soll ein kleines Geschenk für die Kinder und im Herzen jung Gebliebenen sein, um sich bei der schönen Geschichte der kleinen Maus und dem Grüffelo ein bisschen von den Alltagssorgen in dieser Zeit abzulenken", wird Kretschmann in einer Pressemitteilung zitiert.