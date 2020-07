Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat die Pläne von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zur Reform der Elite-Einheit KSK in Calw begrüßt. Es sei richtig, dass sie durchgreife, sagte Kretschmann dem SWR.

Er stehe da voll dahinter, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den Entscheidungen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Auch dass eine Kompanie des Kommandos Spezialkräfte (KSK) in Calw aufgelöst werde, sei die richtige Entscheidung. "Wir können auf keinen Fall irgendwelche rechtsradikalen Umtriebe in der Bundeswehr dulden, das geht überhaupt nicht", sagte Kretschmann. Es müsse ein für allemal geklärt werden, dass es so etwas in der Bundeswehr nicht geben dürfe.

Kretschmann will KSK in Calw erhalten

Eine vollständige Auflösung des KSK in Calw ist für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten allerdings nicht vorstellbar. Man könne Spezialkräfte, die man benötige, nicht völlig canceln, so Kretschmann. Das wäre völlig falsch.

Nach einer Serie von rechtsextremistischen Vorfällen hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in dieser Woche zahlreiche Maßnahmen angekündigt, um das Kommando Spezialkräfte neu aufzustellen.