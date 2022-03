Kretschmann kritisiert Hotspot-Regeln des Bundes

Nach dem Auslaufen der Übergangsfrist am 2. April werden in Baden-Württemberg wohl endgültig die meisten Corona-Regeln fallen. Das bestätigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. "Dann gilt nur noch was im Infektionsschutzgesetz steht", sagte er. Der Bund trage nun die Verantwortung für die Pandemie. Die einzige Möglichkeit der Bundesländer noch Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu ergreifen, sind sogenannte Hotspot-Regelungen, kritisiert der baden-württembergische Regierungschef scharf.

