BW-Ministerpräsident Kretschmann: Corona-Pläne der Ampel sind "grob fahrlässig"

per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hält nicht viel von den Berliner Plänen zur künftigen Corona-Bekämpfung. Den Ländern bleibe kaum Spielraum für rasches Eingreifen.

Die am Mittwoch vorgestellten Pläne der Bundesregierung für die künftigen Corona-Regeln nach dem 19. März hält Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für unzureichend. Angesichts steigender Infektionszahlen halte er es für grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente aus der Hand gebe, so Kretschmann auf SWR-Anfrage.

"Hauruckverfahren lässt die Länder außen vor"

Vor allem das Tragen von Masken bleibe als sehr effektives Mittel zentral, sagte Kretschmann - es werde aber nach dem Entwurf massiv beschnitten. Das sei kein wirksamer Basiskatalog, sondern ein Rumpfgerüst. Der Grünen-Ministerpräsident spricht von einem Hauruckverfahren, das die Länder außen vor lasse. Wenn das Infektionsgeschehen wieder an Dynamik gewinne, dann sehe das neue Infektionsschutzgesetz ein "extrem kompliziertes Hotspotkonzept" vor. Den Ländern bleibe kaum Spielraum für schnelles, effektives Eingreifen. Die Reaktionsschnelligkeit sei aber der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Kontrolle der Pandemie.

Auch die SPD-Opposition in Baden-Württemberg spricht sich für Maskenpflicht bei Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen aus.

Umfassendere Maßnahmen nur in Hotspots

Nach einem am Mittwoch bekanntgewordenen Entwurf, auf den sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt haben, sollen über den Frühlingsbeginn hinaus weiter Masken- und Testpflichten als Basismaßnahmen greifen. In Hotspots mit kritischerer Lage sollen umfassendere Maßnahmen möglich sein. Bund und Länder hatten beschlossen, dass zum 20. März alle tiefgehenderen Alltagsbeschränkungen wegfallen sollen.