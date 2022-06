Kretschmann rügt Bayaz für Steuerdebatte

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seinen Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) dafür gerügt, dass er vergangene Woche eine Debatte über Steuererhöhungen losgetreten hat. Es sei doch klar, dass man solche Steuerdebatten nicht mitten in der Krise führen dürfe, sagte der grüne Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. "Das führt nur zu Verunsicherung und zu Spaltung, das sollte man natürlich vermeiden", so Kretschmann. Bayaz hatte sich in der vergangenen Woche offen für Steuererhöhungen in der Zeit nach der Krise rund um den Ukraine-Krieg gezeigt. "Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit", so der Minister am Freitag. Inhaltlich gab Kretschmann seinem Minister allerdings Recht. Man könne nicht auf Dauer alle Krisenfolgen mit neuen Schulden finanzieren und somit die Lasten auf künftige Generationen verlagern. Deshalb müsse man nach der Krise diskutieren, ob man wieder einen Solidaritätszuschlag brauche.