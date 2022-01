Omikron-Welle: Kretschmann sieht vorerst keine Lockerung der Corona-Regeln

Vorerst keine Lockerungen der "Alarmstufe II" in Baden-Württemberg. Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe man noch zu wenig belastbare Daten zur Omikronvariante.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will im Kampf gegen die Omikron-Variante noch keine Lockerungen der Corona-Regeln zusagen. "Natürlich kann ich mir die vorstellen. Ob sie kommen, weiß ich noch nicht", sagte Kretschmann auf eine Nachfrage in der Regierungspressekonferenz am Dienstag in Stuttgart. Die Daten zu den Konsequenzen der Omikronvariante für das Gesundheitswesen seien aber noch nicht belastbar, erklärte Kretschmann.

Neue Spielregeln wegen Omikron benötigt

Klar sei aber, dass die Landesregierung mit der nächsten Verordnung Anfang Februar "neue Spielregeln" aufstellen müsse. Erste Trends zeigten, dass es weniger schwere Verläufe gebe.

Die Regierung müsse das jetzige Stufensystem aber überarbeiten. Das Einfrieren der Alarmstufe II mit scharfen Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte könne "kein Dauerzustand" sein. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte, als zentrales Kriterium für die neuen Corona-Regeln werde man die Belastung des Gesundheitswesen behalten.

Trend zeigt mehr Ansteckungen durch Omikon aber mildere Verläufe

Viele Menschen forderten Lockerungen, da Omirkron sich laut einem ersten Trend als weniger gefährliche Coronavirus-Variante zeige. "Das ist ein Trend, der natürlich höchst erfreulich ist, wenn er sich denn bewahrheitet." Kretschmann zeigte sich besorgt über die gleichzeitig steigenden Inzidenzen. Wenn die Zahl der Ansteckungen deutlich hochgehe, könnte sich auch die derzeit entspanntere Lage auf den Intensivstationen wieder verschärfen. Er zeigte sich skeptisch, ob die erforderlichen Daten schon bei der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang nächster Woche vorliegen werden. Aktuell ist in Baden-Württemberg die "Alarmstufe II" im Corona-Stufensystem eingefroren - sprich: alle verschärften Regeln gelten momentan bis einschließlich 1. Februar.