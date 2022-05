Kretschmann: Katholische Kirche muss sich Missbrauchs-Vorwürfen stellen

per Mail teilen

Anlässlich des Katholikentags in Stuttgart hat Winfried Kretschmann (Grüne) die Kirche in die Pflicht genommen. Er sieht aber auch die Bedeutung der fünftägigen Großveranstaltung.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat einen Tag vor Beginn des 102. Katholikentags in Stuttgart vom 25. bis 29. Mai klare Worte zu den sexuellen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche gefunden. "Diese Missbrauchsskandale treffen sie natürlich deswegen besonders hart, weil sie ja selber jahrhundertelang besonders hohe moralische Ansprüche verkündet hat. Da ist der Fall natürlich besonders tief", sagte Kretschmann auf Nachfrage bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag.

Ministerpräsident erwartet Debatten

Die katholische Kirche müsse sich den Vorwürfen "ohne Wenn und Aber" stellen. Die Vorwürfe seien auch deshalb so schwerwiegend, weil Teile der Kirche versucht hätten, die Vorfälle zu vertuschen, sagte der 74-Jährige. Nicht die Opfer, sondern die Institution sei in den Mittelpunkt gestellt worden. "Das wird sicher Debatten geben", sagte er mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen beim Katholikentag.

Umso mehr hob Kretschmann die hohe Bedeutung des Katholikentages für die Gesellschaft hervor. Er freue sich auf die Tage vom 25. bis 29. Mai in Stuttgart, schließlich verwandele solch ein Ereignis eine Stadt. Der Regierungschef sprach von einer "friedlichen und diskursiven Atmosphäre", glaubt aber auch, dass die Tage für die katholische Kirche wegen der Missbrauchsfälle nicht einfach werden.

Kretschmann: Engagement der Gläubigen in den Vordergrund stellen

Doch sei es auch die Aufgabe des Katholikentags, das Engagment der vielen engagierten Gläubigen wieder in den Vordergrund zu stellen. Um die Aufgabe des Kirchentags adäquat zu beschreiben, zitierte Kretschmann aus einer Passage des Petrus-Briefs im Neuen Testaments. Es gehe darum, "Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung" und das mit der Gesellschaft zu diskutieren.

Daher setzt der Ministerpräsident darauf, dass vom Katholikentag auch Impulse ausgehen. In Deutschland findet alle zwei Jahre ein Katholikentag statt. Sie verstehen sich als Gesprächsforen zwischen Kirche und Gesellschaft für religiöse und gesellschaftspolitische Fragen.