Ministerpräsident Kretschmann hat am Freitag seine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Zum Einsatz kam der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erhielt die Impfung als erster deutscher Regierungschef überhaupt gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde im Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle. Beide gehören zum Kreis der derzeit zugelassenen Altersgruppe und erhielten den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Man habe den Termin für die erste von zwei Impfungen bereits vergangene Woche vereinbart, sagte sein Sprecher.

Der Grünen-Politiker sagte, er wolle die Impfung auch als Werbung für Astrazeneca nutzen. "Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Der Impfstoff ist wirksam und sicher", so der 72-Jährige kurz vor der Impfung. "Es ist wirklich harmlos", ergänzte der Ministerpräsident nach der überstandenen Impfprozedur.

In einem Statement für Journalisten richtete er später einen Appell an die Menschen im Land: "Wir haben Vertrauen in diesen Impfstoff. Lassen Sie sich impfen!" Es sei wichtig, damit so früh wie möglich in Arztpraxen und Betriebe zu gehen, um beim Impftempo zuzulegen.

Astrazeneca wird seit Freitag wieder verwendet

Der Wirkstoff von Astrazeneca ist seit heute wieder bundesweit im Einsatz, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde ihn gestern für sicher erklärt hatte. Wegen Meldungen über mögliche Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffs war zuvor für mehrere Tage ein Impfstopp mit dem Mittel verhängt worden.

Auch Baden-Württemberg hatte sich der Einschätzung angeschlossen. Das Terminvergabeverfahren ist allerdings noch nicht wieder freigegeben, erst sollen die ausgefallenen Termine nachgeholt werden. Alle ab Freitag gebuchten oder geänderten Termine sollen stattfinden.