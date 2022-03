Kretschmann positiv auf das Coronavirus getestet

Nach Innenminister Strobl hat sich nun auch Ministerpräsident Kretschmann mit dem Coronavirus infiziert. Laut SWR-Informationen befindet er sich zuhause und hat leichte Symptome.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist nach SWR-Informationen positiv auf das Coronavirus getestet worden und habe sich sofort abgesondert. Für den Rest der Woche befindet sich der 73-Jährige zuhause in Quarantäne. Laut SWR-Recherchen habe er milde Symptome. Kretschmann ist dreimal geimpft. Der Ministerpräsident werde aus dem Homeoffice die Amtsgeschäfte fortführen und morgen an der virtuellen Kabinettssitzung teilnehmen, teilte das Staatsministerium auf SWR-Anfrage mit.

Der Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg, Andreas Stoch, meldete sich kurz nach Bekanntgabe der Diagnose via Twitter. Er wünschte Kretschmann gute Besserung und einen milden Verlauf. Auch der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) äußerte sich in einem Tweet. "Die Häme & Schadenfreude von Querdenkern in sozialen Medien gegenüber Kretschmann & Strobl wegen ihrer Corona-Infektion ist niederträchtig & menschenverachtend. Schön, dass es dem Innenminister besser geht. Dem Ministerpräsidenten wünsche ich schnelle Genesung & milden Verlauf!"

Vize-Regierungschef Strobl aus Krankenhaus entlassen

In der vergangenen Woche war bereits sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er lag fünf Tage wegen einer Lungenembolie und einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Er musste im Heilbronner Krankenhaus behandelt werden, trotz Booster. Am Montag teilte das Innenministerium mit, dass sich der CDU-Politiker seit dem Wochenende auf eigenen Wunsch zuhause auskuriere und aus dem Homeoffice arbeite. und seine Dienstgeschäfte wieder aufgenommen habe. Auch er werde morgen an der virtuellen Kabinettssitzung teilnehmen.

Der 61-jährige Minister sagte laut Mitteilung, er sei nach den Erfahrungen der vergangenen Tage umso dankbarer für die drei Corona-Impfungen, die er erhalten habe.