Kurz vor der Landtagswahl liegen die Grünen in Baden-Württemberg in Umfragen derzeit deutlich in Führung. Ministerpräsident Kretschmann ist davon allerdings eher beunruhigt.

Auch wenn er sich aktuellen Umfragen zufolge den Koalitionspartner aussuchen kann, will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor dem Wahltag nicht zu Farbenspielen äußern. Erst müsse man die Entscheidung des Souveräns abwarten, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. "Der Souverän ist zuweilen eine launische Diva."

Kretschmann: Wahl ist noch nicht gewonnen

Den Umfragen, die ihm gute Werte bestätigen, misstraue er. Es lasse sich nicht sagen, wie die Ergebnisse am Sonntag ausfielen, deshalb gehe er mit großer Demut auf den Wahltag zu. Eine Rolle spielen auch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie: "Ich weiß nicht, wie sich die Maßnahmen, die wir machen, und auch der Frust und die Verärgerung darüber, auswirken."

Auch hätten zu gute Umfrageergebnisse bisweilen die Folge, dass sich Wähler umentscheiden oder gar nicht erst zur Wahl gehen, sorgte sich Kretschmann. Er habe die Wahl noch nicht gewonnen, warnte er.

Grüne mit deutlichem Vorsprung vor der Landtagswahl

Die Grünen in Baden-Württemberg liegen in Umfragen derzeit deutlich in Führung. Kretschmann tritt als Spitzenkandidat seiner Partei an. Er hat sich noch nicht festgelegt, mit wem er im Fall eines Sieges regieren möchte.

Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) hingegen lobte die Arbeit der grün-schwarzen Koalition. Man habe eine verlässliche, stabile und erfolgreiche Landesregierung gebildet, die Regierung habe die Weichen für die 20er-Jahre gut und zukunftsgewandt gestellt, sagte der CDU-Landeschef. "Insofern könnte ich mir auch eine Fortsetzung der Arbeit durchaus vorstellen", sagte Strobl - auch wenn die CDU natürlich stärkste Partei werden möchte. Seine Partei mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann liegt derzeit deutlich abgeschlagen hinter den Grünen.