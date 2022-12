Kretschmann gegen frühzeitigen Renteneintritt

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat sich dafür ausgesprochen, dass Beschäftigte länger arbeiten, statt vorzeitig in Rente zu gehen. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz gefordert, dass mehr Menschen bis zum tatsächlichen Renteneintrittsalter arbeiten sollten. Knut Bauer:

Deutschland müsse vom starren Rentenalter abweichen und es flexibler gestalten – aber nicht nach unten, sondern nach oben, so Grünen-Ministerpräsident Kretschmann. Er unterstütze das Ansinnen von Bundeskanzler Scholz. Es müsse alles getan werden, damit die Menschen länger im Arbeitsleben verbleiben. Das Rentensystem werde enorm strapaziert, wenn immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Renten finanzieren müssten. Damit die Beschäftigten in Landesbehörden möglichst lange im Arbeitsleben bleiben, hat das grün-schwarze Kabinett den Ausbau des betrieblichen Gesundheits-Managements beschlossen. Ab 2024 investiert das Land jährlich elf Millionen Euro in die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz.