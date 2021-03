per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat für eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl im September geworben. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF bejahte er die Frage, ob er ein Bündnis mit der Union empfehlen könne. Es sei nicht das Schlechteste, wenn zwei Parteien aus verschiedenen Lagern in diesen Zeiten zueinander fänden, um große politische Probleme wie die Corona- und die Klimakrise anzugehen. "Der Kampf gegen den Klimawandel wird kein Zuckerschlecken", sagte der Chef einer grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. Eine Wunsch-Koalition für Baden-Württemberg nach der Landtagswahl am Sonntag hat Kretschmann nach eigenen Angaben nicht.