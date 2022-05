Kretschmann fordert für 9-Euro-Ticket mehr Geld vom Bund

Ab Juni sollen die Menschen drei Monate lang für je neun Euro den ÖPNV nutzen können. Doch Kretschmann ist der Meinung, dass das vom Bund zur Verfügung gestellte Geld nicht reicht.

Um das geplante 9-Euro-Ticket im Nahverkehr finanzieren zu können, fordert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mehr Geld vom Bund. "Der Bund stellt uns zweieinhalb Milliarden zur Verfügung - die reichen nicht", sagte er mit Blick auf die Finanzausstattung der Länder. Es müsse mehr Geld in das Programm fließen. "Wenn man sowas macht, muss man das auch ausfinanzieren", sagte der Regierungschef. Aus seiner Sicht sei es immer das "gleiche Lied" mit dem Bund, das belaste das Verhaltnis zu den Ländern.

Kretschmann: 9-Euro-Ticket wird Grundsatzprobleme nicht lösen

Auch wird das 9-Euro-Ticket die grundsätzlichen Finanzierungsprobleme des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach Ansicht von Kretschmann nicht lösen: "Es hat doch keinen Sinn, Strohfeuer zu entfachen und nachher bricht es wieder ein." Er wünsche sich eine längerfristige Perspektive.

Dennoch ist für den Regierungschef klar, dass man das 9-Euro-Ticket jetzt auch umsetzen muss. "Die Leute haben sich darauf ja schon eingerichtet", sagte Kretschmann und schloss sich damit der Kritik von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an. Dieser hatte im Streit um die Finanzierung vor einer Blockade im Bundesrat gewarnt, falls der Bund den Ländern nicht entgegenkommen sollte.

Ampel-Koalition hält an 2,5 Milliarden Euro fest

Derweil hat der Verkehrsausschuss des Bundestags den Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP zur Finanzierung der Sonderaktion gebilligt. Vorgesehen sind demnach weiterhin 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen, wie der Pressedienst des Bundestags am Dienstag mitteilte. Weitere 1,2 Milliarden Euro will der Bund geben, um Verluste der Verkehrsanbieter in der Corona-Krise auszugleichen. Die Fahrgastzahlen waren in der Pandemie stark eingebrochen.

Der Bundestag soll das Gesetz am Donnerstag beschließen, am Freitag entscheidet der Bundesrat. SPD-Fraktionsvize Detlef Müller rief die Länder zur Zustimmung auf. "Dann kann der Ticketverkauf schon am Montag starten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er wisse, dass die Länder strukturell mehr Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bräuchten. "Aber es ist nicht klug, jetzt an dieser Stelle mit taktischen Spielchen bis zuletzt ein Scheitern des Tickets zu riskieren."

Einige Länder drohten mit Ablehnung im Bundesrat

Die Länder hatten wiederholt gefordert, dass sich der Bund stärker an den Mitteln für den ÖPNV beteiligt. Einige Länder hatten bereits mit einer Ablehnung im Bundesrat gedroht. Auch die Verkehrsbranche forderte zusätzliche Finanzzusagen über die Sonderaktion hinaus. Denn neben Einnahmeausfällen werde Mehraufwand im Betrieb entstehen - etwa für zusätzliches Personal und Fahrzeuge bei einem zu erwartenden größeren Andrang von Fahrgästen.

Die Sondertickets sollen im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen - für jeweils neun Euro im Monat, also viel günstiger als normale Monatskarten. Dies ist Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise. Zugleich soll es eine Schnupperaktion sein, um mehr Fahrgäste anzulocken und zum Umsteigen vom Auto zu ermuntern.