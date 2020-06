Ministerpräsident Kretschmann hat die vorübergehende Abschaltung seiner Facebook-Seite am Wochenende gerechtfertigt. Es sei versucht worden, diese "lahmzulegen". Das Landeskriminalamt sei eingeschaltet.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich am Dienstag auf der Regierungspressekonferenz in Stuttgart persönlich zur vorübergehenden Abschaltung seiner Facebook-Seite am Wochenende geäußert. Die zahlreichen Kommentare seien "offenbar eine gezielte Aktion" gewesen. Dabei habe es auch "strafrechtlich relevante Aufrufe" und Tausende Beleidigungen gegeben. Ein Kommentar habe zum Beispiel "übelste sexistische Anmache" enthalten und habe mit "Sieg Heil" geendet. Mit den massenhaften Kommentaren sei versucht worden, die Facebook-Seite "lahmzulegen". Deshalb habe man die Seite abgeschaltet - und nicht, weil man die Kritik nicht habe ertragen können.

Kretschmann ohne Maske am Flughafen

Der Ministerpräsident war zuvor am Berliner Flughafen ohne Mundschutz beobachtet worden. Dafür hatte er sich dann unter anderem auf Facebook entschuldigt und in einem Podcast an die Vernunft der Bürger appelliert, weil die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei. Daraufhin hatte es sehr viele Kommentare gegeben, worauf die Facebook-Seite am Wochenende vorübergehend vom Netz genommen wurde.

Auch am Montag wieder zahlreiche Kommentare

Als die Seite am Montag wieder online ging, gab es nach Angaben von Regierungssprecher Arne Braun wieder ähnliche Reaktionen, "als seien sie wieder verabredet gewesen". Das Landeskriminalamt sei eingeschaltet, verbotenen Äußerungen werde nachgegangen.

Kretschmann bekommt Masken zugeschickt

In den letzten Tagen, so der Ministerpräsident, habe er auch massiv meist anonyme Post an seine Privatadresse bekommen. "In jedem Brief war eine Maske drin". Oft seien diese beschriftet gewesen, etwa mit: "Wer Masken will, soll Masken bekommen." Teilweise seien dort auch "ganz üble Aufschriften" gewesen. Die Schreiben hätten bei der Adresse eine selten verwendete Formulierung aufgewiesen, auch das deute auf eine gezielte Kampagne hin. Das seien Dinge, die in der Regel unterhalb einer strafrechtlichen Schwelle lägen. Es seien aber eigentlich Dinge, "die man nicht macht". Dafür habe er einmal den Begriff des "Tunichtgut" kreiert.

Grundsätzlich müsse man zu klaren Strategien kommen, wie man die Verrohung im Internet eindämmen könne, so Kretschmann. Dafür brauche es zwar langfristige Strategien, so Kretschmann. Trotzdem müsse man damit auch irgendwann anfangen und den ersten Schritt machen.

Facebook-Seite ein "wertvolles Instrument"

Im Kern, so Kretschmann, sei die Facebook-Seite aber "ein wertvolles Instrument". Bürger könnten sich dort schnell an die Landesregierung wenden und man könne ihnen schnell antworten. Seit Beginn der Corona-Krise habe man dort insgesamt 100.000 Kommentare bekommen und 17.000 Antworten geschrieben. Eine solche Anlaufstelle passe gut zur "Politik des Gehörtwerdens" der Landesregierung.