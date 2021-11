Kretschmann eröffnet am 8. November Landesvertretung in London

Vom 8. November an ist Baden-Württemberg dauerhaft in London vertreten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will dann die neue Repräsentanz des Landes in der britischen Hauptstadt eröffnen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Auch der britische Wirtschaft-Staatssekretär Greg Hands und der deutsche Botschafter Andreas Michaelis werden demnach erwartet. Erst kürzlich hatte das Land die neue Imagekampagne "Baden-Württemberg - The Länd" enthüllt, mit der man ausländische Fachkräfte anlocken will. "Mit unserem Baden-Württemberg-Büro wollen wir einen sichtbaren Anker vor Ort etablieren", hatte Kretschmann im Juni angekündigt. Großbritannien bleibe trotz des Brexits einer der wichtigsten Handelspartner. Dem soll die Repräsentanz Rechnung tragen. Baden-Württemberg betreibt bereits mehrere andere Auslandsvertretungen, etwa in der US-Großstadt San Francisco, in Indien oder Israel. Kretschmann will vor dem Besuch in London auch an der Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow teilnehmen.