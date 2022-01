Veranstaltungen, Clubs, Messen - mit diesen Corona-Regeln geht BW in die nahe Zukunft

per Mail teilen

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Mittwoch vorgestellt, auf welche Corona-Regeln sie nun setzen will. Im Fokus: Clubs, Fußballspiele, Konzerte und Messen.

In Baden-Württemberg gelten erneut neue Corona-Maßnahmen. Die Regelungen sollen noch in dieser Woche greifen, das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Landtag verkündet. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern für ein grundsätzliches Festhalten an den jetzigen Corona-Maßnahmen hat Kretschmann seinen Kurs für Baden-Württemberg präsentiert.

Trotz der Sorge um eine Überlastung der Kliniken wegen der grassierenden Omikron-Variante wird es in dieser Woche in einigen Bereichen Lockerungen geben. "Nüchternheit statt Genervtheit und eine sorgfältige Abwägung, das ist genau das, was wir brauchen", so Kretschmann über die vorsichtigen Lockerungen.

"Ich hoffe, dass sich die Pandemie mit Omikron schrittweise in eine Endemie verwandelt. Doch das ist nicht sicher. Weitere gefährlichere Mutationen sind möglich."

BW ab Donnerstag zurück in normaler "Alarmstufe"

Baden-Württemberg fällt von der "Alarmstufe II" zurück auf die erste "Alarmstufe". Hier gibt es aber einige Änderungen:

Clubs bleiben geschlossen.

Messen sind untersagt.

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt: 1.500 Teilnehmende sind maximal erlaubt, wenn die 2G-Regel gilt. Veranstaltende können aber auch die 2G-Plus-Regel bestimmen, dann sind 2.000 Personen möglich.

Für Veranstaltungen draußen gilt: Sie sind auf 3.000 Personen begrenzt und es gilt die 2G-Regel, 6.000 Personen sind mit der 2G-Plus-Regel erlaubt.

Bei Veranstaltungen dürfen maximal 10 Prozent Stehplätze sein und maximal 50 Prozent der Kapazität ausgelastet werden.

In der Gastronomie gilt in der "Alarmstufe" in Innenräumen regulär wieder 2G.

FFP2-Maskenpflicht und 3G im Einzelhandel

Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung verkündet, dass es bei Geschäften und bei Großveranstaltungen erste Öffnungsschritte geben soll. Jedoch verschärft die Regierung im Gegenzug die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Dort gilt voraussichtlich von Freitag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

Verwaltungsgerichtshof von BW hat Änderungen erzwungen

Hintergrund ist, dass die Regierung aus Grünen und CDU das reguläre Stufensystem wieder in Kraft setzen muss. Das Einfrieren der "Alarmstufe II" unabhängig von den Inzidenzwerten durch die Landesregierung hatte der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg zuletzt als unrechtmäßig erklärt. Deshalb wurden einzelne Maßnahmen in Hochschulen und im Einzelhandel schon außer Kraft gesetzt. Grund dafür ist, dass die Belastung der Krankenhäuser derzeit unter den Grenzwerten für die "Alarmstufe II" liegt.

