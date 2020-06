Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) wurde vergangene Woche trotz Vorschriften ohne Mundschutz am Berliner Flughafen Tegel gesichtet. Nun hat er sich dafür in einem Statement offiziell entschuldigt.

Am Freitagabend hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) via Youtube an die Baden-Württemberger gewandt und mit Blick auf die Corona-Pandemie erneut an die Vernunft der Bürger appelliert. "Die Pandemie ist nicht vorbei. Das Virus ist nicht verschwunden. Und das gilt auch trotz mancher guten Nachricht, die wir haben," sagte er.

Kretschmann entschuldigt sich für Verstoß

Er nutzte das Statement auch für eine Entschuldigung. Denn vergangene Woche wurde Kretschmann am Flughafen Tegel im Gatebereich ohne Mund-Nasen-Schutz gesichtet. Das verstößt gegen die Vorschriften, in den Terminals ist das Tragen dieses Schutzes für Reisende Pflicht. In seinem Statement sagte er:

"Mich hat ja die Presse und auch viele Bürgerinnen und Bürger über unsere Social-Media-Kanäle erinnert, dass ich im Flughafen in Berlin ein Mal die Atemmaske abgenommen habe. Das stimmt. Ich habe in der Wartehalle schnell ein paar Süßigkeiten gegessen und dabei meine Maske abgenommen." Kretschmann betonte, es wäre ein Fehler gewesen und das tue ihm leid. "Bitte nehmen Sie das nicht als Vorbild."

Zu dem Vorwurf einer Zeugin, er habe den Mundschutz auch nicht im Flugzeug getragen, äußerte sich Kretschmann am Freitagabend nicht. Das Staatsministerium dementierte bereits vergangene Woche gegenüber dem SWR die Vorwürfe. Demnach habe der Grünen-Politiker im Flugzeug eine FFP2-Maske getragen.