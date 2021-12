Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gesteht Fehler bei der jüngsten Einführung schärferer Corona-Regeln in Baden-Württemberg ein. Die Wege der Verwaltung auch in Zeiten der Krise einzuhalten, wenn schnelle Entscheidungen gefordert seien, sei ein schwieriger Balanceakt. Dieser sei am Wochenende "nicht gut gelungen", so Kretschmann.