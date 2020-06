Äußerungen von Ministerpräsident Kretschmann legten nahe, dass er den Plänen von Kultusministerin Eisenmann zum Regelbetrieb der Schulen nach den Sommerferien widersprochen hat. Jetzt haben sie sich gemeinsam erklärt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sind sich einig, wie der angestrebte Regelbetrieb der weiterführenden Schulen nach den Sommerferien vor sich gehen soll. Das erklärten sie jedenfalls am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg nach den Sommerferien wieder unterrichtet werden und natürlich wollen wir dabei auch so nah wie möglich an den Schulalltag in Vor-Corona-Zeiten anschließen", wird darin Ministerpräsident Kretschmann zitiert.

Eisenmann ergänzt: "Klar ist für mich, dass wir das möglich machen werden, was möglich ist. An dem Ziel, nach den Sommerferien auch an den weiterführenden Schulen einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen anzubieten, welches die Ministerpräsidentenkonferenz und auch die Kultusministerkonferenz eindeutig vorgegeben haben, hat sich für mich nichts geändert". Sie wisse, dass auch der Ministerpräsident das so sehe.

Kretschmann äußerte Zweifel am Regelschulbetrieb

Damit legten die beiden Politiker einen Streit bei, der angeblich keiner war. Am Montag hatten sie sich unterschiedlich geäußert. Kretschmann hatte erklärt, er glaube nicht an eine Rückkehr zum Regelschulbetrieb nach den Sommerferien. Der Ministerpräsident wolle falsche Erwartungen im Hinblick auf die Schule nach den Sommerferien gar nicht erst entstehen lassen, hatte eine Sprecherin des Staatsministeriums am Montag gesagt. Noch sei vieles im Hinblick auf Hygienekonzept und Lehrerversorgung nach den Sommerferien unklar.

Zahl der einsatzbereiten Lehrer noch unklar

Kultusministerin Eisenmann erklärte, man habe die Regelung, wann Lehrkräfte als Risikogruppen von der Präsenzpflicht befreit werden können, an die aktuellen Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts angepasst. Man sei zu einer Abklärung des individuellen Risikos übergegangen. Deswegen wisse man noch nicht genau, wie viele Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich zur Verfügung ständen.

"Allerdings wird es vermutlich weniger Ausfälle geben als vorher." Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU)

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

Ministerpräsident Kretschmann erklärt in der Pressemitteilung, er wolle keine Missverständnisse und falschen Erwartungen bei Eltern und Schülern aufkommen lassen. Es gehe um einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

"Bis es einen Impfstoff gibt, kann es eben hier und da Abweichungen geben." Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Abweichungen kann es laut Kretschmann geben, weil die Schulen nicht auf das komplette Personal zurückgreifen können oder weil feste Kontaktstrukturen geschaffen werden müssen, um im Falle eines Ausbruchs Infektionsketten besser nachverfolgen zu können. Wenn man tatsächlich wisse, wie viele Lehrer unterrichten können und wie das Hygienekonzept aussieht, das die Kultusministerkonferenz aktuell erarbeitet, werde man mehr Klarheit haben. Die Kultusministerin und er seien sich einig, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich umgesetzt werden müsse.

Auf einen Plan zur regelmäßigen Testung von Lehrern auf das Coronavirus konnte sich die grün-schwarze Koalition aber bislang nicht verständigen, wie Kretschmann am Dienstag einräumte. Er erwarte noch diese Woche eine Einigung.

GEW: Eltern spüren Folgen einer mutlosen Bildungspolitik

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erneuerte am Dienstag ihre Kritik an der Schulpolitik im Land. Es nütze den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und Lehrkräften wenig, wenn sich Kultusministerin und Ministerpräsident gegenseitig beteuerten, dass nach den Sommerferien alle Schulen wieder geöffnet werden sollen.

"Sie tun zu wenig dafür, dass dies auch gelingen kann und werden ihrer Verantwortung als Arbeitgeber für 130.000 Beschäftigte nicht gerecht." Doro Moritz, Vorsitzende GEW Baden-Württemberg

Die Landesvorsitzende Doro Moritz erklärte, man brauche den Sofortausbau der seit Jahren viel zu geringen Lehrerreserve, ein Konzept für zusätzliche pädagogische Profis an den Schulen und klare Vereinbarungen mit den Schulträgern zur Umsetzung der Hygieneregeln in den Schulgebäuden. Durch die Schuldenbremse seien jahrelang notwendige Investitionen für bessere Bildung vernachlässigt worden. "Die Eltern spüren jetzt zuhause schmerzhaft die Folgen einer langjährigen mutlosen Bildungspolitik", sagte Moritz.