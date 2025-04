BW-Ministerpräsident Kretschmann: "Wir müssen mehr arbeiten"

In Krisenzeiten weniger arbeiten? Kretschmann hält das für "aus der Zeit gefallen" und fordert eine Ausweitung der Arbeitszeit. Er selbst nennt sich als positives Beispiel in Sachen Arbeitsmoral.

Angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Ausweitung der Arbeitszeit gefordert. "Dass wir ausgerechnet in einer Krise weniger arbeiten wollen, ist völlig aus der Zeit gefallen", sagte der Grünen-Politiker dem Magazin "stern". Die Jahresarbeitszeit aller Industrienationen sei in Deutschland am geringsten.

"Wir müssen mehr arbeiten", forderte Kretschmann. Er verwies dabei auf sein eigenes Beispiel. "Ich bin 76 und habe Zwölf-Stunden-Tage", sagte der Grünen-Politiker, der seit bald 14 Jahren Ministerpräsident ist.

Solange wir gesund sind, keine Kinder erziehen oder Angehörige pflegen, müssen wir mehr arbeiten.

Den Vorschlag aus der Wirtschaft, einen Feiertag zu streichen, lehnt Kretschmann ab. Feiertage seien "grundgesetzlich geschützt".

Debatte im Landtag zum Sondervermögen

Über die aktuellen Herausforderungen wird auch am Mittwoch im baden-württembergischen Landtag diskutiert. Es geht darum, wie das Geld aus dem Sondervermögen des Bundes im Land verwendet werden soll. In einer von der FDP beantragten Debatte wird es beispielsweise darum gehen, ob Baden-Württemberg noch zur Schuldenbremse steht.