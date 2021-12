"Aasgeier der Pandemie": Kretschmann verurteilt rechte Hetze

BW-Ministerpräsident Kretschmann sieht in einer Corona-Impfpflicht nicht die Ursache gesellschaftlicher Konflikte. Vielmehr könne sie zur Lösung beitragen.

Tausende haben in den vergangenen Tagen in Baden-Württemberg gegen die Corona-Politik demonstriert. Protestierende sind auch wegen der Diskussion um eine allgemeine Corona-Impfpflicht aufgebracht. Dass die Proteste zunehmen, war zu erwarten, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag. Mittelfristig könne eine solche Impfpflicht die Gesellschaft aber befrieden.

Kretschmann: Staat zieht Verantwortung bei Impffrage an sich

Zu Beginn einer solchen Maßnahme müsse man zwar mit vermehrten Protesten rechnen. Wenn der Staat aber die Verantwortung bei der Impffrage übernehme, müssten sich die Befürworter und Gegner des Impfens nicht mehr beharken. "Bürgerinnen und Bürger werden moralisch entlastet, weil der Staat das an sich zieht", sagte Kretschmann. Der Staat fälle dann die Entscheidung, an die sich alle halten müssten.

"Dass das erst zu vermehrten und auch heftigen Protesten führen kann, das war voraussehbar."

"Wehrhaft gegen die, die Gewalt anwenden"

Es sei ein elementares Recht der Bürger, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Aber besonders in der Pandemie gelte, sich auch an die Regeln zu halten, etwa was Maskenpflicht und Abstand angehe. Mit Blick auf die Beteiligung von Rechten und Extremisten an Demonstrationen sagte Kretschmann, erstmal könne man nur Appelle an die "Bürgerinnen und Bürger richten, auf Abstand zu solchen extremistischen Menschen zu gehen". Vorschreiben könne man das aber niemandem. Es liege im Ermessen jedes Einzelnen, mit wem er demonstriere. "Gegen die, die Gewalt anwenden, muss sich die Demokratie als wehrhaft erweisen. Alle anderen muss man aufklären", sagte der Regierungschef.

Kritik an Instrumentalisierung der Proteste

"Aasgeier der Pandemie" - diese Charakterisierung trifft laut Kretschmann auf Rechtsextreme zu, die Corona-Proteste zur Diffamierung staatlicher Institutionen nutzen. Der Ministerpräsident griff damit eine Formulierung des CDU-Fraktionschefs im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel, auf. Dieser hatte den AfD-Abgeordneten vorgeworfen, sie seien die "politischen Aasgeier der Pandemie".

Letztlich würden die gesellschaftlichen Konflikte auch dadurch gelöst, dass die Pandemie bezwungen werde, so Kretschmann. "Die Impfpflicht ist der ultimative Versuch, der Pandemie Herr zu werden".