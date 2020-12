Das gesellschaftliche Leben wird wegen Corona wohl schon in der kommenden Woche auf ein Minimum heruntergefahren. Die Menschen im Land müssten sich darauf einstellen, so Ministerpräsident Kretschmann.

Der bundesweite Lockdown wird nach Einschätzung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) schon vor Weihnachten kommen. "So wie es sich abzeichnet, wird der harte Lockdown vor Weihnachten kommen und nicht erst danach", sagte Kretschmann am Samstag beim Grünen-Landesparteitag in Reutlingen. Er verwies auf eine Corona-Schalte mit anderen Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel. Dort sei am Samstagmorgen die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Sonntag zur Corona-Krise vorbereitet worden. Kretschmann betonte, die Menschen müssten sich darauf einstellen, dass schon nächste Woche das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so weit wie möglich heruntergefahren werde.

Die Länderchefs wollen am Sonntag (ab 10.00 Uhr) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über schärfere Corona-Regeln beraten. Einige Länder haben bereits weitreichende Beschränkungen erlassen. In Sachsen zum Beispiel soll am Montag ein Lockdown beginnen. In Baden-Württemberg gilt bereits seit Samstag eine Ausgangsbeschränkung.

Infektionszahlen weiter auf hohem Niveau

Es gilt als relativ sicher, dass die Ministerpräsidenten einen Lockdown beschließen. Unklar ist jedoch noch, wann dieser starten soll und was er genau umfasst. Laut "Bild"-Zeitung plädiert das Kanzleramt angesichts der weiter hohen Infektionszahlen für Laden-, Schul- und Kitaschließungen ab dem kommenden Mittwoch.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstagmorgen 28.438 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Der Höchststand war am Freitag mit 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am vergangenen Samstag hatte die Zahl bei 23.318 gelegen. Auch in Baden-Württemberg ist die Zahl der Neuinfektionen weiter auf einem hohen Niveau: