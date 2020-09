Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich hinter den Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) gestellt, weitere 1.500 Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. "Das finde ich sehr gut, dass sie diesen Schritt gemacht haben", sagte Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag in Stuttgart. Es sei wichtig das jetzt auch andere Länder in der Europäischen Union diesem Beispiel folgten. Dieser Fall in Moria zeige, dass es eine Europäische Lösung brauche, so Kretschmann. "Es dürfen nicht alle wegschauen und denken 'Deutschland wird das schon machen'", betonte er. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilt Kretschmanns Einschätzung. Sie sei froh über die Einigung, so die Ministerin. Sie bekräftigte ebenfalls ein gemeinsames Programm: So brauche es trotzdem "eine Europäische Flüchtlingspolitik aus einem Guss". Und da sein noch viel Luft nach oben, sagte Eisenmann.